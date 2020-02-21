ОНЛАЙН-ГАЛЕРЕЯ: Керсти Кальюлайд вручает государственные награды

Сегодня президент Эстонии в литейном цеху Ноблесснера в Таллинне вручает государственные награды.
В преддверии годовщины Эстонской Республики президент вручает государственные знаки отличия 114 людям, чья преданность своей работе и обществу делает жизнь в Эстонии лучше.
Список представленных к награде можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Нейланд: что сделал самый молодой казненный в СССР преступник
Доктор Мясников рассказал, кто умирает от коронавируса
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Такси врезалось в столб на юго‑востоке Москвы