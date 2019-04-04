ОНЛАЙН-БЛОГ: Сегодня состоится первое заседание XIV созыва Рийгикогу и будет выбрано новое правление

Сегодня в 11 часов начнется первое заседание XIV созыва Рийгикогу и будет выбрано новое правление. С речью выступит президент Керсти Кальюлайд. Депутаты подпишут должностную присягу, которую зачитает старейший член Рийгикогу Энн Ээсмаа. Предлагаем вас следить за этим событием вместе с Delfi!
Чуть подальше намечается другая акция — депутатам от Isamaa и Центристской партии будут раздавать шляпы. Правда, кому именно будут раздаваться головные уборы, неясно, поскольку большая часть центристов и отечественников уже на месте.
Пока на Тоомпеа довольно спокойно, за исключением нескольких протестующих, которые требуют от правительства более серьезного вмешательства в проблему изменений климата.