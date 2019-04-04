04.04.2019, 09:39

ОНЛАЙН-БЛОГ: Сегодня состоится первое заседание XIV созыва Рийгикогу и будет выбрано новое правление


rus.delfi.ee
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Eesti Vabariigi eelarve kolmas lugemine Riigikogus
Foto on illustreeriv.Foto: Priit Simson

Сегодня в 11 часов начнется первое заседание XIV созыва Рийгикогу и будет выбрано новое правление. С речью выступит президент Керсти Кальюлайд. Депутаты подпишут должностную присягу, которую зачитает старейший член Рийгикогу Энн Ээсмаа. Предлагаем вас следить за этим событием вместе с Delfi!

Новый созыв Рийгикогу
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kandidatom-na-post-predsedatelya-tallinnskogo-gorsobraniya-stal-tijt-terik?id=85812215
Перед залом заседаний теперь расположен инфостенд, при помощи которого можно посмотреть распределение мест. «До чего техника дошла!»
https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243609
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/social-demokraty-vydvinut-na-post-spikera-rijgikogu-svena-miksera?id=85811921
Чуть подальше намечается другая акция — депутатам от Isamaa и Центристской партии будут раздавать шляпы. Правда, кому именно будут раздаваться головные уборы, неясно, поскольку большая часть центристов и отечественников уже на месте.
Пока на Тоомпеа довольно спокойно, за исключением нескольких протестующих, которые требуют от правительства более серьезного вмешательства в проблему изменений климата.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-delfi-pravlenie-centristskoj-partii-utverdilo-kandidaturu-kylvarta-na-post-mera-tallinna?id=85811499
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/marina-kalyurand-toom-kylvart-svet-belobrovcev-i-arhipov-predateli?id=85811291

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