ОНЛАЙН-БЛОГ: Сегодня состоится первое заседание XIV созыва Рийгикогу и будет выбрано новое правление

Новый созыв Рийгикогу

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kandidatom-na-post-predsedatelya-tallinnskogo-gorsobraniya-stal-tijt-terik?id=85812215

Перед залом заседаний теперь расположен инфостенд, при помощи которого можно посмотреть распределение мест. «До чего техника дошла!»

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243609

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/social-demokraty-vydvinut-na-post-spikera-rijgikogu-svena-miksera?id=85811921

Чуть подальше намечается другая акция — депутатам от Isamaa и Центристской партии будут раздавать шляпы. Правда, кому именно будут раздаваться головные уборы, неясно, поскольку большая часть центристов и отечественников уже на месте.

Пока на Тоомпеа довольно спокойно, за исключением нескольких протестующих, которые требуют от правительства более серьезного вмешательства в проблему изменений климата.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-delfi-pravlenie-centristskoj-partii-utverdilo-kandidaturu-kylvarta-na-post-mera-tallinna?id=85811499

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/marina-kalyurand-toom-kylvart-svet-belobrovcev-i-arhipov-predateli?id=85811291