ОНЛАЙН-БЛОГ | Протесты в Беларуси: в Гомеле участвовавшая в акциях учительница вышла выносить мусор и пропала

Протесты в Беларуси

Александр Лукашенко посетил военный полигон под Гродно.По его словам, оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Он добавил, что одновременно с этим идет активизация протестных настроений и бандитизма в обществе. "Вы видите, что они уже тащат сюда "альтернативного президента", делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо - передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил Лукашенко.БЕЛТА

Лукашенко: Пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность.

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1296899147208036354

А между тем снова поступают видео, где силовики в сизо избивают людей.

Предполагается, что на акции соберутся “женщины в белом”. Однако они приглашают приглашают присоединиться к цепи солидарности против милицейского произвола и других. Акция исключительно мирная. Если не позволяют собираться у Комаровского рынка — люди планируют передвинутся к проспекту Независимости.

Акция протеста в Минске сегодня начнется на Комаровском рынке.

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/tihanovskaya-podala-isk-o-nepriznanii-rezultatov-vyborov?id=90806507

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/delfi-v-minske-posolstvo-estonii-v-belarusi-sovetuet-svoim-grazhdanam-ne-priezzhat-v-etu-stranu?id=90806889

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/delfi-v-minske-foto-i-video-protesty-prodolzhayutsya-vlasti-vsyacheski-prepyatstvuyut?id=90806983

На сегодняшний день мы заканчиваем онлайн-блог. Успехов вам! С Днем восстановления независимости!

Задержан председатель стачкома белорусского МАЗа Евгений Бохвалов.Пресс-служба ГУВД РБ

https://www.youtube.com/watch?v=Y_fE8LM1w0E

Похоже, пограничникам дали команду "Фас!" на журналистов. Всячески препятствуют работе иностранных журналистов.В Беларусь не пустили французского журналиста. Вадим Каменко из газеты “L'Humanité” задержан в аэропорту “Минск”. 20 августа он прилетел из Парижа для того, чтобы освещать протесты в Беларуси.Как рассказал Еврорадио сам Каменко, причину его задержания ему пока не объяснили.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая подала в Верховный суд жалобу на признание недействительными выборы президента.https://www.facebook.com/anna.kanopatskaya/posts/3178399125542501#w=500

На площади Независимости в Минске собрались тысячи людей, и они продолжают подходить.Nexta

А вот подробнее про материалы белорусских газет, которые купил наш специальный корреспондент. https://rus.delfi.ee/daily/abroad/delfi-v-minske-belorusskie-gazety-otkryto-govoryat-ob-izbieniyah-i-pytkah?id=90794603

"Каждый день мы приходим сюда, это наша служба. Мы все как один выходим протестовать против насилия".

Белорусский певец, музыкант, создатель и руководитель «Спеўных сходаў» и проекта «Tradycyja» Сергей Долгушев говорит о своем отношении к происходящему в Беларуси. Говорит, что не может смотреть на беспредел и как убивают людей.

Алексей Григорьев уволился после 11 лет службы.https://www.instagram.com/p/CD_BSFHhzrC/

В звании подполковника уволился Александр Ахремчик. https://www.instagram.com/p/CD5jv47Bxf_/?utm_source=ig_embed

Рапорт подал еще и старший лейтенант юстиции Никита Стороженко - сотрудник Следственного комитета. "В последнее время в мою голову начали закрадываться сомнения:служу ли я народу или нет? Я пришёл к выводу, что нет".https://www.instagram.com/p/CD_HqROjAbl/?utm_source=ig_embed

Старший летчик вертолетного отряда подал заявление об увольнении.https://www.instagram.com/p/CD9IX0HDASV/

В Белоруссии возбудили дело против водителя, сбившего милиционераВ отношении водителя, совершившего наезд на сотрудника милиции в Жлобине, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова."В отношении водителя следователями возбуждено уголовное дело по статье "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - сообщила она в своем телеграмм-канале.Инцидент произошел в Жлобине 11 августа. По данным МВД, около часа ночи на улице Барташова 27-летний местный житель, находившийся за рулем автомобиля "Фольксваген Поло", проигнорировал требование об остановке.Отмечается, что когда милиционеры пытались остановить автомобиль, водитель начал движение задним ходом. При этом сотрудник РОВД получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.Интерфакс

В Витебске сегодня проходит митинг за Александра Лукашенко. Место действия — Летний амфитеатр, главная сцена славянского базара. К началу мероприятия, к 18 часам, он был почти полон. Амфитеатр рассчитан на 6000 тысяч зрителей. Участники акции шли в амфитеатр колоннами из пяти мест города.TUT.BY

Мария Колесникова гарантирует поддержку силовикам. https://www.youtube.com/watch?v=DZqiJ0TRw3U

Рассказ медика, который осматривал и помогал избитым в тюрьме на Окрестина. Медработник боится за свою жизнь, поэтому его лицо скрыто, голос изменен.Медик плачет! Он с трудом рассказывает. По его словам, всем помочь не успевали. https://www.youtube.com/watch?v=_YGmy_CNKdU&feature=youtu.be

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало встретился с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.Обсудили следующие 3 вопроса:Не признание результатов выборов в Беларуси, отставка Лукашенко.Признание Светланы Тихановской законно избранным президентом.Финансовая помощь пострадавшим и гражданскому обществу.https://www.instagram.com/p/CEHGqANnPY5/?utm_source=ig_embed

Путин заявил главе Евросовета о контрпродуктивности давления на МинскРоссия считает контрпродуктивными оказание какого-либо давления на руководство Белоруссии и вмешательство во внутренние процессы. Об этом российский президент Владимир Путин сказал в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.РБК

А вот о чем пишет пресса в Беларуси. О протестах, пострадавших. Фото нашего специального корреспондента из Минска.

Следственным комитетом проверяется информация из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в местах временного содержанияНа различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи.Обращаем внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения. В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется. Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится.В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.СК Беларуси

В больницу скорой помощи к избитым демонстрантам приехала группа депутатов. Об этом сообщила раненая резиновой пулей журналистка «Нашей Нивы» Наталия Лубневская, которая все еще находится там на лечении.Депутаты спрашивали, какая нужна помощь. Но выступить с официальным обращением о фальсификациях выборов и избиениях заключенных они отказались.Говорили, что хотят разобраться, правду ли пишут независимые СМИ и кого привлечь к ответственности.

Белоруссия не впустила в страну журналистов ERR. "Кажется, они решили не пускать сейчас в страну иностранных журналистов", – сообщил репортер "Актуальной камеры" Вахур Лаури.RusERR

Кремль высказался о ситуации в Белоруссии. И весьма подробно.https://rus.delfi.ee/daily/russia/esli-rossiya-nachnet-dialog-s-oppoziciej-eto-i-budet-vmeshatelstvo-kreml-o-vneshnem-vliyanii-na-situaciyu-v-belorussii?id=90793541

Пострадавшие об этом говорят на камеру. https://rus.delfi.ee/daily/bbc/pytalis-iznasilovat-dubinkoj-vrachi-i-pacienty-o-dejstviyah-silovikov-v-belarusi?id=90793611

Беларусь всячески препятствует распространению информации о событиях в стране. Журналистов не пускают. https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-i-video-reportazh-rusdelfi-noch-v-aeroportu-minska-zhurnalistov-derzhali-kak-v-tyurme?id=90790615

Сообщается, что в городе появились армейские грузовики. https://www.youtube.com/watch?v=ElimS_RwkP8

Немного отвлечемся от протестов. Сколько стоят картофель, арбузы, томаты и ягоды на популярном минском рынке Комаровка? Репортер Delfi заснял белорусские цены на продукты, чтобы вы могли их сравнить с нашими!https://rus.delfi.ee/daily/business/delfi-v-minske-belorusskie-produkty-deshevle-estonskih-sravnite-ceny-na-rynke-v-minske?id=90792763

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/v-belarusi-vozbudili-delo-o-popytke-zahvata-vlasti-koordinacionnym-sovetom?id=90793209

А вот сегодняшнее видео от коллег TUT.BY. Силовики избивают задержанных. https://www.youtube.com/watch?v=WW6M9qzv0-U

Со спины напали. https://www.youtube.com/watch?v=rFayfljGPn0

20 августа. Здравствуйте! Мы снова активировали блог по Беларуси. Там силовики снова стали применять силу к протестующим. Сообщается о нападениях на группы людей в городе. Попытаемся найти эти видео.

На площадь Независимости в Минске пришли четыре силовика и через громкоговоритель призвали протестующих оставить за собой порядок.В ответ демонстранты попросили их оставить за собой порядок, когда те будут покидать страну, пишет Tut.by.

Tut.by сообщает, что в Минске люди начали потихоньку расходиться с площади Независимости, скандируя: «Мы пришли бесплатно». А в Гродно митинг стал больше похож на концерт, настроение у всех мирное.

В Гродно на площади Ленина очередной мирный митинг снова собрал около 15−20 тысяч человек (Tut.by)Он отличается от предыдущих тем, что на площади стоит большая стационарная сцена, а между протестующими выступают артисты. Какой-то частник бесплатно привез и увезет биотуалеты.Активисты рассказали, что все городские требования, которые были озвучены местной власти, она выполнила. Остались только общереспубликанские, первое из которых — отставка Александра Лукашенко.

https://rus.delfi.ee/daily/paastja/glava-nemeckogo-parlamenta-rezhimu-lukashenko-prishel-konec?id=90775521

Акция протеста на площади Независимости в Минске носит децентрализованный характер, об этом рассказывают корреспонденты «Белсата»: у памятника Ленину активисты выступают с речами, но их слышит всего 100-200 человек. Остальные просто ходят, общаются, сидят на лавках и земле, и время от времени скандируют «Уходи!», «Жыве Беларусь!», «Света» и «Стоп таракан».

Координационный совет соберется на первое заседание в среду, 19 августа, и выберет президиум из семи человек, передает корреспондент DW в Минске.

По оценке Tut.by. на площади Независимости в Минске — собрались около 10 тысяч человек.

«Наша Нива» сообщает, что 29-летний директор Волковысского военно-исторического музея им. Багратиона Константин Шишмаков найден мертвым. Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске, который отказался подписать протокол. 15 августа он вышел на работу после отпуска, вечером позвонил жене и сказал, что больше там работать не хочет и не может, после чего пропал. Его тело нашли в реке. Onliner: в УВД Гродненского облисполкома прокомментировали смерть директора музея. Сообщили, что мужчину обнаружили в километре от города Мосты в лесу. «Предварительно установлено, что смерть не носит криминального характер»

В Минске на площадь Независимости продолжают прибывать люди, они скандируют «Нам не заплатили!». Сообщается о нескольких тысячах протестующих. Волонтеры поставили там столы с водой и едой, пишет Tut.by.

В Минске на площади Независимости сейчас около 200 человек, пишет Tut.by. Люди выкрикивают «Жыве Беларусь!» и «Уходи!»

Митинг в поддержку Лукашенко в Могилеве уже закончился — он длился ровно час, на нем собрались около 6-7 тысяч человек, пишет Tut.by. Три главных посыла митинга:«Не дадим развалить страну»;«Пока мы едины, мы непобедимы»;«Мы все видели, что творилось в Украине».Вместе с тем, у Горисполкома в Могилеве люди собрались на еще один митинг: около трех тысяч протестующих против президента, отмечает «Радио Свобода».

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена разрывать какие-либо существующие международные договоренности с Россией. Об этом сообщила «Интерфакс» член координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова.«Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться», — сказала Колесникова.Она пояснила, что противники курса действующего президента Александра Лукашенко намерены вести с Россией конструктивный диалог и выстраивать с ней взаимовыгодные отношения.Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства, ликвидировать российские военные базы и выйти из ОДКБ.

В Минске колонна протестующих дошла от МТЗ до площади Независимости, передает «Радио Свобода». В колонне — до тысячи человек.

Митинг в поддержку Лукашенко начался в Гомеле. Судя по фотографии Tut.by он довольно многочисленный - несколько тысяч человек.

Сейм Литвы принял заявление с призывом не признавать результаты президентских выборов в соседней Беларуси, а Александра Лукашенко - законным президентом Беларуси и ввести санкции в отношении его государственного аппарата. Этот призыв обращен к учреждениям Евросоюза, национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО, передает "Немецкая волна".

По информации профсоюза одного из крупнейших в мире производителя калийных минеральных удобрений "Беларуськалий", добыча руды в шахтах предприятия продолжается. Об этом РБК сообщил председатель Белхимпрофсоюза "Беларуськалия" Андрей Рыбак. Накануне в стачечном комитете "Беларуськалия" заявили, что шахты остановлены, подача руды прекращена.

На площади Ленина в Могилеве начался митинг в поддержку Александра Лукашенко, там собрались несколько тысяч человек, передает «Радио Свобода». Люди скандируют: «Беларусь». Еще один митинг в поддержку президента планировался в Гомеле

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал однозначную оценку созданному оппозицией координационному совету, назвав это попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Об этом он заявил сегодня на совещании с членами Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА. "Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - подчеркнул президент."Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - предупредил Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона поговорит с Россией о ситуации в Белоруссии, передает Reuters.Говоря о происходящем в Белоруссии, глава государства заявил, что в республике «недостаточно демократии». Притом он считает, что протесты там выглядели мирными.«В Белоруссии, кажется, мирные протесты, в отличие от наших, в США. Я поддерживаю демократию», — добавил Трамп.

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/video-ya-ne-tot-chelovek-kotorogo-mozhno-otstroit-samye-vazhnye-momenty-za-26-let-nahozhdeniya-lukashenko-u-vlasti?id=90772983&fbclid=IwAR1bRw2fxV0WYwj7E13_uWTOY1mpKa8RnXbaniqJ_HDftm5MtF2Ahx_ttLo

Meduza опубликовала список, показывающий, какие страны признали результаты выборов в Беларуси, а какие — нет.Признали:Китай, Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан.Не признали:Евросоюз (28 стран), Великобритания, Канада, Ирландия.

МВД Беларуси подтвердило еще одну смерть во время протестов: на Партизанском проспекте погиб 19-летний парень. Об этом сообщает NAVINY.BY

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в Белоруссии.«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Telegram-каналы NEXTA live и Беларусь головного мозга сообщили, что по поручению Тихановской был создан Координационный совет, выполняющий роль органа власти. В него в том числе вошли:Ольга Ковалькова — доверенное лицо Светланы ТихановскойМаксим Знак — юристМария Колесникова — координатор штаба ВиктораСветлана Алексиевич — Нобелевский лауреат по литературеЛюдмила Антоновская — председатель ассоциации "Инновационное приборостроение".Павел Белоус — основатель и владелец Symbal.byАлесь Беляцкий — правозащитник, председатель правозащитного центра ”Вясна”.

На акцию сегодня вышли и сотрудники Национального художественного музея с плакатом ”Дзе Канстанцін Шышмакоў?”. Константин Шишмаков — пропавший без вести директор Музея военной славы. По чистой случайности он был членом избирательной комиссии и отказался подписывать фальсифицированный протокол. Шишмакова не видели с 15 августа. Видео опубликовал TYT.BY

Рабочие из разных цехов МАЗа идут по сборочному конвейеру и просят остальных коллег тоже присоединиться к забастовке. Об этом сообщает telegram-канал NEXTA Live

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей поговорил со своими коллегами из Швеции (Анн Линде) и Финляндии (Пекка Хависто), сообщает bbc.com.Сухие сообщения на сайте белорусского МИДа почти идентичны: "состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации после президентских выборов в Беларуси" (разговор с финским коллегой), собеседники "обсудили перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом и ОБСЕ" (разговора с главой МИД Швеции).

Читатели "Медузы" заметили, что на данном ролике "Белты" показаны кадры протестов в Каталонии в 2019 году https://t.me/belta_telegramm/15439

Проходная завода "Атлант" в Минске https://twitter.com/bbcrussian/status/1295663927251161088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295663927251161088%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Flive%2Fnews-53698604

Кремль опубликовал сообщение о разговоре Путина и Меркель, сообщает Meduza.”С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса”.Пресс-служба Меркель ранее сообщала, что канцлер Германии в разговоре с Путиным ”подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса”.

У здания Белтелерадиокомпании протестующие сейчас поют "Перемен" группы "Кино". https://twitter.com/bbcrussian/status/1295658780244553731

Заработал сайт с общей базой задержанных белорусов с 10 по 16 августа 2020 года. Чтобы найти своего знакомого или родственника, нужно ввести фамилию в строку поиска, сообщает TUT.BY новости.

KYKY узнал, что МАЗовцы в 12:00 собираются возле ЗУ и передают руководству официальные бумаги со своими условиями и о начале забастовки. Также работники предприятия потребуют зарегистрировать эти документы и разместить их на сайте завода.

Лукашенко наградил медалями сотни силовиков. https://rus.delfi.ee/daily/abroad/lukashenko-nagradil-svyshe-300-silovikov-medalyami-za-bezuprechnuyu-sluzhbu?id=90766831

https://twitter.com/belteanews/status/1295619654359056384

Автотранспортное отделение Белпочты также начало забастовку! К работникам сразу на переговоры приехал министр связи.Nexta Live

Мы продолжаем блог. Начнем с того, что еще один белорусский следователь написал рапорт. На несколько страниц! https://www.instagram.com/p/CEA31n1Aevo/

Рядом с изолятором на Окрестина осталось примерно 400-500 человек, остальные разошлись, передает корреспондент «МБХ Медиа».

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/mid-chehii-opasaetsya-povtoreniya-ukrainskogo-scenariya-i-vtorzheniya-rossii-v-belarus?id=90763863

Демонстранты остановились в 200 метрах от Окрестина, чтобы не провоцировать конфликт, пишет «Наша Нива». При этом «Белсат» добавляет, что волонтеры стоят в оцеплении, чтобы не пропустить никого к стенам изолятора.

Протестующие возле изолятора на Окрестина «не рвутся» к нему, стоят молча, пишет «Белсат». «Свободу» кричат только возле проспекта.

У СИЗО № 1, где недавно собралось несколько тысяч протестующих, почти никого не осталось, пишет Euroradio.Три тысячи человек идут в изолятор на Окрестина, однако волонтеры просят протестующих не идти туда — чтобы не злить администрацию изолятора (раньше были сообщения, что задержанных бьют за шум снаружи).

Протестующие в центре Минска разделились: часть осталась у СИЗО-1, часть идет к изолятору на переулке Окрестина - в том числе по проезжей части. Их пытается согнать с дороги ГАИ, но люди не уходят — и скандируют «Трибунал!»

Tut.by отмечает, что у станции метро «Пушкинская» в Минске сегодня немноголюдно — собралось около 150 человек, иногда им с дороги сигналят машины.

https://www.facebook.com/KavalkovaVolya/posts/1662270923930444#w=500

В штабе Светланы Тихановской назвали членов Координационного совета по трансферу власти. В состав совета вошли нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, соратница Тихановской Мария Колесникова и другие.В общей сложности в списке на данный момент числятся 35 человек, но он не окончательный, подчеркнула Ковалькова.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/do-otstavki-lukashenko-shahtery-soligorska-obyavili-o-bessrochnoj-zabastovke?id=90763401

В Могилеве на акцию протеста собрались около ста человек. Как и в некоторых других городах, они требовали, чтобы к ним вышел мэр.

Как отмечает ”Наша Нива”, к СИЗО-1 пришли несколько тысяч человек, они скандируют ”Выпускай” и ”Каждый день”. В СИЗО, предположительно, содержатся Сергей Тихановский и Виктор Бабарико.

Собравшихся на площади Независимости призывали к 20 часам пойти в сторону изолятора на Окрестина, чтобы потребовать освобождения задержанных — но волонтеры просят этого не делать.Акции протеста проходят и в других городах Беларуси. В Солигорске шахтеры объявили о начале бессрочной забастовки. В Гродно собрались около 15 тысяч человек, передает "Медуза".

По разным оценкам на площади Независимости в Минске собрались от двух до 5 тысяч человек. Там сегодня должна пройти основная акция протеста.Начальник УВД Гродненского облисполкома извинился перед жителями за применение силы в отношении протестующих (РИА Новости).

Причин пересматривать итоги президентских выборов в Белоруссии нет, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.Комиссия отметила, что поступившие жалобы не содержали доказательств того, что участковые комиссии неправильно установили результаты выборов.«Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер. При таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/viktar.babaryka/posts/156437156066353#w=500

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/prezident-kalyulajd-estoniya-staraetsya-vynesti-situaciyu-v-belarusi-na-obsuzhdenie-sovbeza-oon?id=90762353

А вот так люди провожали министра. Нет, не в отставку. Он поспешил уехать от собравшихся медиков. При этом он улыбался. https://www.youtube.com/watch?v=YIL3sD7E-qw

Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник:Если есть подтверждение использования скорых ОМОНом, мы разберемся.Жыве Беларусь

Госканал «Витебск» сделал сюжет про акцию протестов. https://www.youtube.com/watch?v=VtD6mESepM8&feature=emb_title

Президентские выборы в Белоруссии могут пройти после принятия новой Конституции, заявил Александр Лукашенко.РИА Новости.

На встрече с заводчанами Лукашенко также заявил, что готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу", а через конституционный процесс.@Lshot

Больше трехсот сотрудников государственного телевидения присоединились к забастовке.Телеканал ОНТ с 17 августа приостанавливает выход программы "Наше утро". По официальной версии, она уходит в отпуск.На ОНТ говорят о "давлении на одних журналистов и преследовании других". И все это "не позволяет производить контент в надлежащем качестве". Также на ОНТ считают необходимым уменьшить объем собственных развлекательных программ.С телеканала после выборов ушли несколько ключевых сотрудников. Среди них — глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко, ведущие Дмитрий Кохно и Ольга Богатыревич.Би-би-си

Расписание протестов в Беларуси сегодняВ 18.00 рабочие соберутся на площадь Независимости и начинают сидячую забастовку. К 20.00 с площади Независимости колонная отправится на Окрестина (через СИЗО на ул. Володарского) требовать освобождения всех задержанных и политзаключенных. Просят врачей, а также сотрудников центральных телеканалов - БТ, ОНТ и СТВ - пройти внутрь первыми и в прямом эфире показать, что там происходит. А также взять интервью у пострадавших.Остальные городаК 18.00 призывают выходить на центральные площади и вызывать глав исполкома на ковёр и требовать от него поддержать народные требования.

https://www.facebook.com/tut.by/videos/969658943512342/#w=560

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/demokratiya-zakonchilas-teper-budem-vas-p-deportirovannye-iz-minska-latvijcy-pro-izbieniya-i-tyurmu?id=90760803

Это видео снято примерно в 14.20. Изданию TUT.BY его прислал читатель. По его словам, рабочих БЕЛАЗа заперли в цехе, они остановили работу и начали скандировать "Жыве Беларусь!"https://youtu.be/gqbqOfwSkEM

Вот такой гороскоп на государственном ТВ. Намек? https://www.youtube.com/watch?v=oj3jV_jqqOM

Минск. Колонна, собравшая по Минску работников нескольких заводов, пришла к Белтелерадиокомпании. Здесь их встретили громкими овациями и криками «Молодцы!». После чего все вместе высказывали поддержку заводам.Толпа скандирует: «МТЗ!», «МАЗ!».TUT.BY

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/sovet-es-provedet-ekstrennyj-videosammit-po-belarusi?id=90760389

В здание белорусского ГосТВ заходят силовики.

NEXTA Live передает, что все шахты Беларуськалия перестали выдавать руду.

https://twitter.com/RuAur/status/1295319389823270913

Директор минского керамического завода согласился остановить работу, если это поддержит большинство.https://www.youtube.com/watch?v=mg958CNesVw

В Беларуси один за другим останавливаются предприятия и заводы. Работники выходят на митинги.

МВД Беларуси: завершается работа по освобождению административно задержанных граждан. По состоянию на 14.00 в изоляторах временного содержания территориальных ОВД республики остаются 122 человека. Работа по освобождению продолжается, сведения обновляются постоянно.БЕЛТА

А вот свежий опрос из минского Метро. https://www.youtube.com/watch?v=nUXTNikGEac

А между тем сообщается, что белорусский рубль ослаб на торгах 17 августа.

Государственный канал ОНТ показал кадры, где Лукашенко кричат "Уходи!" https://www.youtube.com/watch?v=wZ7zoqPqyg0

Латвия готова принять политических соискателей убежища из Беларуси, заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич после заседания правительства, сообщает LETA.На данный момент Латвия не получала просьб о предоставлении убежища от граждан Беларуси. В свою очередь, за последние несколько лет несколько белоруссов просили Латвию предоставить убежище, но никому из них этот статус не был присвоен.

Лукашенко подошел к рабочим МЗКТ: «Опусти телефон!» При этом он грозится, что если будут провокации на заводе, то последуют жесткие меры.https://www.youtube.com/watch?v=KQmg_9A4KyY

На пикет солидарности вышли и сотрудники белорусского МИДа: https://www.youtube.com/watch?v=hzSoCNb8s5w&feature=emb_title

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/smi-v-storonu-belarusi-vozmozhno-edut-avtokolonny-rossijskoj-nacionalnoj-gvardii?id=90758529

Мария Колесникова призывает работников ГосТВ говорить правду. https://www.youtube.com/watch?v=Y-UcvbHSCn4&feature=emb_title

В Генпрокуратуре предоставили список граждан, отбывающих арест. Он по ссылке здесь. Информация в документе обновляется и дополняется.

По каждому факту превышения власти правоохранителями будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка. Об этом БЕЛТА сообщили в Генпрокуратуре.В Генеральную прокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.

Одного из мужчин, диалог которого Лукашенко транслировал на МЗКТ, задержали. Он сейчас в РУВД Заводского района.Кулуары KYKY

Похоже, журналистам государственного ТВ Беларуси разрешили, наконец, рассказывать о происходящем в стране. https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=jk1j80ThqBA&feature=emb_title

Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, тоже пришла к заводу. REUTERS/Vasily Fedosenko

Лукашенко все еще на заводе. Заверяет, что все было по закону. Рабочий обращает внимание: наблюдатели не были допущены.- А ты пункт закона назови. Он нарушен? Нет! (Вытирает пот). https://www.youtube.com/watch?v=dCcci-MaCDA

МАЗ и МТЗ объединяются в забастовке!

Есть "но"! https://rus.delfi.ee/daily/abroad/lukashenko-zayavil-o-gotovnosti-podelitsya-prezidentskimi-polnomochiyami?id=90757327

Митинг у МЗКТ. Но рабочие уже начали расходиться. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

Популярный певец из Беларуси Тима Белорусских выразил поддержку протестующим. https://www.instagram.com/p/CD9HoKGJdaC/?utm_source=ig_embed

Генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк заявил, что не будет препятствовать выражению протестных настроений коллектива предприятия. ТАСС

Заключительные слова выступления. "Можете кричать "уходи"". https://www.youtube.com/watch?v=EFT1Cr-Ruv8

Реакция Лукашенко на "Уходи!" https://www.youtube.com/watch?v=5-ls_Y-_cKA

"На БелАЗ всем угрожают невыплатой зарплаты 6-го числа, составляются списки по участию в саботаже 13−14 числа. Работники боятся выходить на забастовку, т.к. в Жодино мало другой работы". Информацию получили TUT.BY от родственника, который там работает и который сейчас там.

Лукашенко выдал свою версию про пытки на Окрестина:- Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно.На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто? В этот момент его начинают освистывать.- Спасибо! Люди скандируют "Уходи". - Ну спасибо, спасибо. Я вижу тут группа эта. Я вижу вас, не волнуйтесь. Я это всё услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!

Интернет частично заработал, но у некоторых проблемы еще есть.

В Беларуси массово отключают интернет, работает только через Psiphon и VPN. Об этом Nexta сообщают со всей страны пользователи телеграма.

Вот еще одно видео со встречи. Работники кричат "позор!" https://www.youtube.com/watch?v=klAbkQSYY2I

Лукашенко выступил на МЗКТ перед рабочими. И там ему кричали «Уходи», передает TUT.BY. Не у стен завода (но и там тоже), а прямо на встрече. На что президент заявил: — Отвечаю вам на этот вопрос: можете еще покричать. https://www.youtube.com/watch?v=lPUJ0m2hQ3U&feature=emb_title

Лукашенко заявил, что новых выборов не будет. "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, - цитирует его Белта. - Их (выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все".

Видео, как вертолет Лукашенко прилетел на завод. В этом же видео колонны людей, которые вновь собираются на пикет. Они скандируют "Уходи!" https://www.youtube.com/watch?v=0owL-MLWf3o

Появилось видео с завода, где рабочие ждут Лукашенко. Сам президент сейчас находится внутри цеха и общается с избранными. https://twitter.com/OnlinerBY/status/1295267521940070400

https://www.facebook.com/tut.by/photos/a.198103840254936/3330745423657413/?type=3#w=500

Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщают, что президент не вышел для общения с ними. «Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром я так понимаю», — рассказал один из работников TUT.BY.

Телеграм-канал Белсат цитирует первую фразу Лукашенко на МЗКЦ:«Знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим».

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/eksklyuzivnoe-intervyu-s-osnovatelem-nexta-my-golos-revolyucii-v-belarusi-no-stali-im-ponevole?id=90753907

Александр Лукашенко пытается доказать и продемонстрировать, что его поддержка не ослабла. Вчера он выступал на митинге, сегодня — на Минском заводе колесных тягачей.

Здравствуйте! Мы продолжаем следить за происходящим в Беларуси. О более ранних событиях вы можете прочитать в этом блоге ниже.

На сегодня мы заканчиваем онлайн-блог про ситуацию в Беларуси. Журналисты "Медузы" отлично отразили то, что произошло сегодня. "В Минске более 200 тысяч человек собрались возле стелы «Минск — город-герой» и прошли «Маршем свободы» до площади Независимости (там находится Дом правительства). Это самая массовая в истории Беларуси протестная акция. На площади перед демонстрантами выступила участница «женского триумвирата» Мария Колесникова, она потребовала отставки Лукашенко. После акции сообщалось о задержаниях нескольких участников."

Хотя коллеги с мест рассказывают другую ситуацию. Читатели Tut.by сообщают, что в нескольких районах Минска задерживают расходящихся с митинга людей. Сколько задержанных, неизвестно.Euroradio подтверждает, что задержания есть и они проводятся «случайным образом» в центре и на окраинах города.

Сегодня СМИ не пишут о зверских задержаниях и рукоприкладстве со стороны полицейских. Кажется, в этот раз мирный митинг и расценивают как мирный, законный, как искреннее проявления нежелания мириться с враньем.

https://twitter.com/belamova/status/1295056207653285896

https://www.facebook.com/belteanews/posts/2584812461831208#w=500

Массовые акции протеста идут по всей стране — в Гродно, Гомеле, Бресте, Могилеве, Барановичах, Витебске, Бобруйске, Жлобине, Борисове. В Бресте к демонстрантам вышел мэр. Его освистали, хотя он сказал, что «мы все хотим перемен». В Гомеле простились с Александром Вихором — одним из двух погибших во время разгона акций протеста в стране. Вихору стало плохо в автозаке после задержания, медицинскую помощь вовремя ему не оказали, пищет "Медуза".

https://www.facebook.com/tintorero/posts/10160137004843327#w=500

Мирные, спокойные "уголовники, наркоманы из Чехии и Польши". https://twitter.com/tutby/status/1295027184369836032

Доказать мы это не можем. Но слова страшные, еще страшнее, что подобных сообщений поступает все больше. https://www.facebook.com/belteanews/posts/2584718188507302#w=500

http://www.delfi.ee/article.php?id=90751897

"Батька" после речи о том, как белорусы ему должны за стабильность. https://twitter.com/belteanews/status/1295006391661481984

https://www.facebook.com/andrey.loshak/posts/10158547137067094#w=500

https://twitter.com/EchoMskRu/status/1294987356047642625

https://twitter.com/bbcrussian/status/1294990030285545472

Фото последних недель. Напомним, в Гааге находятся Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Международный арбитражный суд. https://twitter.com/belteanews/status/1294987025007947776

Минобороны Белоруссии объявило о проведении военных учений у литовской границы с 17 по 20 августа.«Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство» на полигоны «Гожский» и «Неман», говорится в сообщении ведомства.

https://twitter.com/tutby/status/1294964610148245504

Внушающе. Около 50 000 человек. https://twitter.com/belteanews/status/1294972907068837889

http://www.delfi.ee/article.php?id=90751037

Минчане сообщают, что видели кортеж Лукашенко на выезде из столицы. https://twitter.com/belteanews/status/1294964710497038338

107 метровый красно-белый флаг! https://twitter.com/belteanews/status/1294958614545866754

Речь Лукашенко перед его соратниками в центре Минска: «Дорогие друзья! Спасибо вам, что пришли. Друзья, я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Хотя не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века защитить свою страну. Я не сторонник улиц и площадей, я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь».«В 1990-х вы просили меня отвести народ от пропасти. И мы это сделали!» (толпа кричит «Спасибо!»)«Я хочу обратиться к тем, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить, чего хотите вы сейчас? Вы хотите свободы? Скажите, какой! Вы хотите перемен? Скажите, каких! Вы хотите вертолетных денег? Но деньги надо зарабатывать не на площади, а на заводах!»«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Самолеты в 15 минутах от нас. Натовские войска лязгают гусеницами у ворот Белорусии. Литва, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем у них на поводу, мы сорвемся в штопор. Мы погибнем как нация!»«Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом! Мы не должны стать отхожим местом для Европы! Нам не нужны заморские правительства!»«Да, мы проводили жесткий курс, кому-то моя политика может не нравилась, но мы с вами утвердили эту власть в середине 1990-х. Вы тогда просили навести порядок — я его навел! Вы просили без коррупции и олигархов — где они эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов — я вам сделал это!»«У меня, как и у всех, есть дети и внуки. И я хочу, чтобы они жили на своей земле!»«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я не позволю это вам!»

http://www.delfi.ee/article.php?id=90750673

https://twitter.com/tutby/status/1294949706213330944

Лукашенко и Путин пообщались по телефону второй раз за сутки, сообщает «Белта».«Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны… Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».

В Гомеле простились с Александром Вихором, скончавшимся после задержания во время протестов.Мужчина пропал ещё 9 августа. Несколько дней поисков не дали результата, и только 12 августа его матери сообщили, что Александр умер.«Он не умер, он погиб», — сказала она собравшимся на прощании, передаёт TUT.BY.Житель Гомеля Сергей Шоман, который был задержан вместе с Вихором, рассказал «Радио Свобода», что силовики несколько раз отказали Александру в ответ на просьбы о медицинской помощи.«Он был в страшном стрессе, потел, волновался, просил все время медицинской помощи, на него никто не обращал внимания. Когда нас везли из суда на СИЗО, ему было очень плохо, он снова просил о помощи, звал маму, папу. Тогда милиционеры — конвой или надзиратели — брызнули в него перцовым газом. Нас вывели, он остался в автозаке один. Я только слышал, как они спросили: «А с этим что делать ?», и им ответили: «Пусть подыхает».В заключении о смерти Вихора медики написали «причина устанавливается».

https://twitter.com/belteanews/status/1294932686600052737

Так выглядит митинг за Лукашенко. Собравшиеся скандируют: Майдан не пройдет, фашисты не пройдут.

https://www.youtube.com/watch?v=1XYsgOyvIhQ&feature=emb_logo

Еще один белорусский дипломат выступил против президента. Временно поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич написал в фейсбуке: «Поддерживать руководителя государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти», передает его слова "Медуза". Накануне протестующих поддержал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90749461

https://www.facebook.com/belteanews/posts/2584453665200421#w=500

Если бы все было просто, то это была бы не Беларусь. Власти организовали поезда и автобусы, чтобы привести бюджетников на митинг ЗА Лукашенко. https://twitter.com/tutby/status/1294917261753556992

Всем привет! Сегодня протесты в Беларуси продолжаются. Ожидается самое масштабное шествие в 14:00 в Минске. Мы будем следить за событиями.

На этом мы прощаемся. Следите за новостями на нашем портале. Спасибо, что были с нами!

А в городах Беларуси все спокойно. Но на завтра запланированы митинги. Антиправительственные, а также за действующего президента Александра Лукашенко. На второй людей зазывали добровольно-принудительно. Об этом мы писали сегодня.

https://twitter.com/lentapps/status/1294736221248393226 Песня крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже" в данном случае не подходит. Подойдет Валерия Леонтьева - "Зеленый свет". Там ритм подходящий под это видео. "Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он им светит. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, а он горит". В общем, в этом видео нажмите на кнопку - получите результат.

Сотрудники Белтелерадиокомпании сообщили, что с 17 августа выходят на забастовку.

Это результаты голосования среди тех, у кого есть телеграм. Надо понимать, что это необъективные данные, они не отражают выбор всей страны.

Павел Дуров - знаете кто такой? Создатель телеграма. Он запустил акцию для белорусов. Опрос от телеграма приходит людям с белорусскими сим-картами. Но проголосовать могут только люди с белорусскими симками.

Работник государственного ТВ Беларуси рассказывает о впечатлениях после того, как к ним приехала глава администрации президента Наталья Кочанова. https://www.youtube.com/watch?v=508UzwDeq4s

Следующее сообщение от волонтеров. Во-первых, это ужасно и из текста вы поймете почему. Во-вторых, если у вас есть знакомые или родственники в Беларуси, передайте им. Текст далее - орфография и стилистика сохранены. (Чтобы вы понимали, что текст, скорей всего, написан на скорую руку).Пожалуйста, дорогие люди, перерешлите всем, кому можете!Ребята , в БСМП , 6-ю , 4-ю , 2- ю больницы нужна помощьЕду, фрукты только мягкое, они жевать не могут, зубы выбитыв бсмп можно воду, еду не скоропорт, йогурты привозитьВлажные салфетки, одноразовая посудаБинты не надо, а именно одноразовые пакеты, и важно!! Гепариновая мазь.Можно детское питание.Нет таблеток ( уточню какие нужны) , потому что на избитых нет живого места , чтоб колотьЧем можете , помогите , пожалуйста!Нужно!!!!! Пластыри, стерильные салфетки, гепариновая мазь, охлаждающие стерильные пакеты, все обезбаливающие(только в таблетках), жаропонижающие, против простуды (только таблетки, порошки), все охлаждающие мази, ранозаживляющим мази, средства гигиены для мужчин (для бритья), для женщин, зубные щётки, паста И везде нужна водаИрина, +375 29 328 11 59Просит о помощи городской центр трансфузиологии. 6 ГКБ требуются СРОЧНО!!!!! доноры крови. Телефон для связи - 287 00 12!!!!! Пожалуйста, дорогие люди, перерешлите всем, кому можете

Опубликовано видео гибели участника протеста в Минске. В руках у него не было никакой бомбы. NB! Впечатлительным не смотреть, на видео смерть человека. https://www.youtube.com/watch?v=b-2otxMuTPQ

А вот и видео. https://www.youtube.com/watch?v=kFUh0_a-gEU

!!! Associated Press опубликовало видео, где запечатлена смерть Александра Тарайковского с другого ракурса.

"Я считаю своим долгом, как белоруска поддержать белорусский народ". Диана Арбенина - о событиях в Беларуси. https://www.instagram.com/p/CD55oDQIHo0/

Завтра в Беларуси простятся со вторым погибшим во время акций протеста. Александром Вихором, которого задержали силовики. Александру стало плохо, он скончался до приезда скорой.В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии.Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», сообщал СК.

В Полоцке уволился следователь, подполковник юстиции. https://www.instagram.com/p/CD6AItKASye/

Массовый митинг у Белтелерадиокомпании продолжается. Собравшиеся скандируют, что им не платили за участие в акции.

Проведение массовых мероприятий должно быть согласовано с местными органами власти, заявил в эфире телеканала БТ генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Интересно, а органы власти дадут добро?

О! А в Беларуси "Новый год". Дед мороз со снегуркой пришли на площадь. https://www.facebook.com/tut.by/videos/2751931785090669/#w=560

Еще одно фото, сделанное около здания Белтелерадиокомпании. REUTERS/Vasily Fedosenko

Возле здания Белтелерадиокомпании. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

Берлин сегодня. Поддерживают белорусов. Foto: EPA/FELIPE TRUEBA

Директор десятой полоцкой школы Сергей Стречко переборол страх и записал видеообращение к коллегам. Тема все еще горячая — фальсификация выборов, пишет т-канал Жыве Беларусь.Он заявил, что знает, как по требованию исполкома в протоколы на участках вносятся нужные цифры рядом с фамилиями кандидатов. Директор просит учителей написать заявления в прокуратуру на тех, кто отдавал преступные приказы.Директор не хочет, чтобы на заборе его школы висели золотые медали выпускников, которые возвращают в знак протеста против лживого подсчета голосов.https://www.youtube.com/watch?v=FG5GIBGa74g

На гоств неспокойно. Пришли силовики. https://www.facebook.com/tut.by/videos/241860550216313/#w=560

Рабочие, чиновники и силовики жалуются, что их сгоняют на митинг в поддержку Лукашенко. Грозят увольнением, пишет TUT.BY.Митинг должен состоять завтра в 12.00 у здания правительства на площади Независимости. «Позвонило руководство и в приказном порядке сказало, что завтра едем в Минск на демонстрацию на площадь. Ехать не желаем, но в случае отказа выгонят с работы», — сообщил работник предприятия «Коммунальник» в Калинковичах.

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/lukashenko-dogovorilsya-s-putinym-rossiya-pri-pervom-zaprose-okazhet-pomosch-po-obespecheniyu-bezopasnosti-belarusi?id=90747619

Лукашенко заявил, что Путин согласился оказать помощь Беларуси по обеспечению безопасности при первом же запросе.

Ведущая и режиссер гостелеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова сообщила журналистам, что сотрудники Белтелерадиокомпании готовы выйти на забастовку. Какой процент сотрудников решился на это, пока не сообщается.

На здании Белтелерадиокомпании вывесили национальный флаг. https://www.youtube.com/watch?v=kzoGeXAPBAE

Белтелерадиокампания объявляет забастовку! Сотрудники заявили, что в случае невыполнения их требований, с понедельника по телевизору пойдут честные новости. А у здания собралось несколько сотен человек.По информации от людей, что находятся сейчас на встрече, когда кто-то спросил кто голосовал за Тихановскую, руки подняли как минимум практически все, если не абсолютно все сотрудники, передает т-канал Беларусь головного мозга.

https://twitter.com/CurrentTimeTv/status/1294623857085755393

Официально подтвержденной информации данного видео нет. https://www.youtube.com/watch?v=Ihyf02q20wM

В соцсетях белорусов призывают выходить на улицы городов в воскресенье и понедельник. Народ соберется завтра в центре Минска в 14:00. От площади Независимости колонна пройдет к Стеле.Регионы тоже созывают выходить в 14.00 на центральные площади.

В Минске к зданию Белтелерадиокомпании приехали председатель Совета Республики Наталья Кочанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Под крики людей «Правду!» и «Позор!» они зашли в здание.

Лукашенко ждет не Ростов, а Гаага — депутат Заксобрания Петербурга Борис ВишневскийОб этом депутат пишет в своем блоге на "Эхе". «Это уже угроза не только Беларуси», — вещает бывший президент Лукашенко, объясняя необходимость срочно переговорить с Путиным в связи с протестами в Беларуси, и заявляя об «агрессии» и «внешнем вмешательстве».Никакой угрозы ни для Беларуси, а тем более для России протесты мирных граждан очевидно не несут. Они несут угрозу только для самого Лукашенко — как все диктаторы, он путает себя со страной. И, понимая ясную перспективу потери 26-летней власти, он сейчас готов на все, чтобы эту власть сохранить — вопреки воле граждан Беларуси.В том числе, возможно, готов — о чем предупреждал не только я, — на «помощь» в виде очередных «зеленых человечков».Кремлевская пропагандистка Симоньян, по которой одной из первых будет плакать люстрация, еще вчера мечтала вслух «давно пора вежливым людям навести порядок, как они умеют». И вряд ли бы она отважилась на такие мечтания, предельно прозрачно отсылающие к действиям переодетого путинского спецназа в Крыму в марте 2014 года, не получив либо «слив», либо санкцию.Но вряд ли сегодня у Путина получится то, что сошло ему с рук шесть лет назад.Потому что это уже будет реальная агрессия и внешнее вмешательство — которое мерещится колхозному диктатору в протестах его мирных соотечественников.И против этой агрессии, скорее всего, выступят даже те «силовики», которые до сих пор поддерживали Лукашенко.А самого Лукашенко, — который в одночасье станет предателем (как еще называется тот, кто зовет иноземные войска на свою защиту?), — в этом случае уже точно ждет не Ростов, а Гаага.

А вот Москва! https://www.youtube.com/watch?v=2qeASWiwvZo

Беларусь настроена на сохранение коммуникации и продолжение диалога с ЕвросоюзомОб этом заявил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, сообщает БЕЛТА."Санкции - это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.Анатолий Глаз подчеркнул, что "в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога

https://www.facebook.com/tut.by/videos/342908353413664/#w=560

Российский политолог Валерий Соловей, который утверждает, что имеет источники в Кремле, делится инсайдерской информацией. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2690642681206101&id=100007811864378#w=500

Родные прощаются с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов. (AP Photo/Sergei Grits)

Cтихийная фотовыставка на крыльце Дворца искусств. Не только фото травм, которые нанесли силовики участникам акций протеста и задержанным, но и "экспонат". Foto: Natalia Fedosenko/TASS

Как сообщает Mash, создатель тг-канала NEXTA Степан Путило и незарегистрированный кандидат на выборах в Беларуси Валерий Цепкало объявлены в розыск в России. Оба сейчас находятся за пределами Беларуси.

https://rus.delfi.ee/daily/russia/lukashenko-pogovoril-s-putinym-oba-uvereny-chto-vse-voznikshie-problemy-budut-vskore-uregulirovany?id=90747039

В Минске на крыльце Дворца искусств в Минске проходит стихийная фотовыставка. Как пишет Nexta, люди вывешивают фотографии травм, которые нанесли силовики участникам акций протеста и задержанным.

https://twitter.com/MID_RF/status/1294605771737530369

Выступая в Генштабе, Лукашенко также заявил, что в стране «потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку». «Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — заявил он.

Лукашенко предостерегает от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей. "В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! - цитирует Лакашенко БЕЛТА. - Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве"."Я, как Президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они - те, кто это делают, троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащих, они просто не понимают, что может произойти", - подчеркнул глава государства.

Против Валерия Цепкало, незарегистрированного кандидата в президенты Беларус, возбуждено дело о получении взятки, сообщил его адвокат.

Работники предприятия "Гродно Азот" идут на площадь. https://www.youtube.com/watch?v=JNhbubV8LJE

На сайте Associated Press опубликован кадр из видео, на котором, как утверждается, погибший во время протестов Александр Тарайковский. Он стоит напротив людей в форме МВД. На белой майке Александра — большое красное пятно. Редакция обещает опубликовать видео.

Как пишет TUT.BY, Александра Вихора задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные ничего о нем не знали. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном массовом мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», сообщал СК.

Еще одна подтвержденная смерть. Александр Вихор, 25 лет, Гомель. Причина смерти "устанавливается".

https://www.facebook.com/tut.by/videos/2620269381617151/#w=560

ВДВ на Пушкинской. https://www.youtube.com/watch?v=Rj0oTz5zL5E

”Некоторые люди” из окружения Лукашенко связались со своими контактами в Кремле и провели переговоры о возможной попытке спрятаться в России в случае свержения президента. https://rus.delfi.ee/daily/abroad/bloomberg-okruzhenie-lukashenko-zadumyvaetsya-o-begstve-v-rossiyu?id=90746721

Жестко! Фото: EPA/TATYANA ZENKOVICH

https://www.facebook.com/tut.by/videos/590180411664898/#w=560

Люди встали на колено во время прощания с погибшим во время акции протеста. https://www.youtube.com/watch?v=nv5vGtvfcpw

Очень трогательно и эмоционально. Стихи - Александр Баль. Читает - Александр Ильин. https://www.youtube.com/watch?v=bxY6opdF2jE

Белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси до тех пор, пока действует режим Лукашенко. В инсте только 4 публикации, однако представитель футболиста Валерий Исаев подтвердил Sport24, что это аккаунт Шкурина. https://www.instagram.com/p/CD3-8JpKMLt/

Слушайте, ну это дичь какая-то, что говорит избитый в Беларуси подросток. Сразу сделаем оговорку: мы не можем доверять на 100% этой информации. Тимур говорит, что ему еще повезло — мужику, который был рядом, палку в прямую кишку засунули, а 14-летнего парня били по промежности.

В больницу доставили сильно избитого 16-летнего подростка, он был в коме. Он сильно избит, у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз. Семья планирует обращаться в прокуратуру и следственный комитет, чтобы провели расследование и привлекли виновных к уголовной ответственности.https://news.tut.by/society/695851.html?tg

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

Никого не разгоняют, даже сотрудников милиции нет, подмечают в телеграм-каналах. https://www.youtube.com/watch?v=baaORFysM3c

https://twitter.com/john_anemone/status/1294598763584118785

https://www.facebook.com/tut.by/videos/3521723407838873/#w=560

Как сообщает телеграм-канал Nexta, работники филармонии также вышли на акцию памяти!

Вот как «Пушкинская» выглядит прямо сейчас. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Прямой эфир. Прощание с погибшим Александром Тарайковским. https://www.youtube.com/watch?v=nlVDQLKzXPI

https://www.facebook.com/tut.by/videos/3521723407838873/#w=560

Не может быть! https://rus.delfi.ee/daily/abroad/diktovali-cifry-v-vitebske-priznali-falsifikacii-na-vyborah?id=90746149

Ага, оказывается, Александр Григорьевич уже позвонил Владимиру Владимировичу. Об этом сообщает телеграм-канал Пул Первого.Обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Беларуси.

От батьки прилетело россиянам. Хочет связаться с Путиным. https://rus.delfi.ee/daily/abroad/lukashenko-nekotorye-rossiyane-ya-smotryu-tam-slishkom-umnye?id=90745929

Сегодня белорусы прощаются с Александром Тарайковским, погибшим во время акции протеста на Пушкинской. https://www.youtube.com/watch?v=tSeiPli6Vh4

Лидеры рок-группы Би-2 Лева и Шура, которые являются уроженцами Беларуси, на фоне массовых протестов обратилась к силовикам и призвали не избивать собственный народ. https://bublik.delfi.ee/news/glamour/perestante-izbivat-narod-rok-gruppa-bi-2-obratilas-k-belorusskim-silovikam?id=90745685

https://twitter.com/jrenjenka/status/1294524568439328769

Это Хабаровск! (AP Photo/Igor Volkov)

И в Хабаровске люди продолжают выходить на акции протеста. Как сообщает Би-би-си, сегодня хабаровчане также выразили поддержку протестующим в Беларуси: у некоторых в руках был бело-красно-белый белорусский флаг, принятый в первые годы независимости страны и ставший символом протестов в августе 2020 года.

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/po-sledam-baltijskogo-puti-zhiteli-latvii-vystroyatsya-v-cep-solidarnosti-do-belarusi?id=90745413

А вот и видео с Пушкинской. https://www.youtube.com/watch?v=YamIkxGNJu4

Телеграм-канал Nexta пишет, что тысячи людей приходят к станции метро Пушкинская.

NB! Очень впечатлительным лучше не смотреть https://www.youtube.com/watch?v=Gf41zgfr1Hk

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/on-delal-vse-radi-semi-i-poshel-na-miting-iz-za-etogo-chto-govoryat-blizkie-protestuyuschego-kotoryj-pogib-v-minske?id=90744457

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/premer-ministrov-baltijskih-stran-vyrazili-ozabochennost-nasiliem-i-repressiyami-v-belarusi?id=90744567

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/dvuh-deputatov-evroparlamenta-ne-pustili-v-belarus?id=90743925

Очень интересено... https://rus.delfi.ee/daily/estonia/luchshij-rezultat-lukashenko-pokazal-v-tallinne-ekzitpol-za-rubezhom?id=90743793

Здравствуйте. Что принесет Беларуси и миру седьмой день после выборов? Следите вместе с нами!

На сегодня мы прощаемся с вами.

Опубликовано итоговое заявление министров иностранных дел ЕС по поводу Беларуси: "Выборы не были ни свободными и справедливыми. По мнению ЕС, результаты - сфальсифицированы. По этой причине ЕС не признает результаты в том виде, в котором они были озвучены ЦИК Беларуси".Здесь подробнее (англ. яз.)

Ну что ж, сегодня пока ни одного задержания. Пока нет видео, как силовики бьют дубинками людей. Пока нет заявлений официальной власти.

https://twitter.com/LKahlya/status/1294382071562088459

https://news.tut.by/society/696524.html?fbclid=IwAR2OgGHejcZUPjEW6N_RiWC8znCp2OglyGbwMHIj_1LYioc8W-j2Kt2dJF8

Актриса Дарья Андреянова говорит сейчас в прямом эфире телеканала "Дождь", что люди до сих пор находятся на площади Независимости.

"Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу написал в Facebook, что министры иностранных дел Евросоюза договорились начать процесс подготовки санкций против белорусских чиновников."Мы продолжим работать над конкретными шагами в поддержку тех, кто выступает за демократию в Беларуси", - заявил Рейнсалу.

Завтра в Беларуси простятся со вторым погибшим во время акций протеста. Александром Вихором, которого задержали силовики. Александру стало плохо, он скончался до приезда скорой.

А вот какое возмущение выражает Гарик Сукачев. Он надеется, что и Путин поддержит его слова. https://www.instagram.com/p/CDzTd-FJeGw/

Если с площади Независимости стало поступать мало информации, с "Пушкинской", похоже, люди и не собираются уходить. Печенье, баранки, самовар! https://twitter.com/tutby/status/1294361653245599744

Много видео публикуют телеграм-каналы из разных городов Беларуси, где люди выходят на мирные протесты. Скандируют: "Беларусь!" Но эти видео мы не можем поставить - нет эмбед-кода. На YouTube пока они не появились.

И вот это Гомель прямо сейчас. https://www.youtube.com/watch?v=kaVoyDdXYjA

А вот в Лиде милиция сигналист протестующим. Что бы это значило? Но люди скандируют: "Молодцы!" https://www.youtube.com/watch?v=zwUZQGu_HkY

https://twitter.com/spektronline/status/1294361517429788675

А вот далее уже интересные подробности выясняются. Помните, что Тихановская записала два видеообращения? Глава белорусского ЦИК подтвердила, что видео Тихановской с просьбой прекратить протесты записывали в ее кабинете.

Как сообщает Mash, люди разошлись с площади Независимости в Минске. И пообещали вернуться завтра.

Фотография, сделанная несколькими часами раньше. Вот, какого ему, он даже не смотрит в глаза этой женщине. Но он опустил щит. (Photo by REUTERS/Vasily Fedosenko)

На площади Независимости люди включили фонарики на телефонах. Ничего не напоминает ;) ? Да, и белорусы тоже машут из окна фонариками. Вчера телеграм-каналы сообщали об этом. Это мирная акция, показывающая, что белорусы едины.

О том, что для белорусских чиновников готовятся санкции, в своем Твиттере пишет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Сообщение сделано по итогам экстренного заседания глав МИД Евросоюза."ЕС не принимает результаты выборов в Беларуси. Начинается работа по наказанию тех, кто отвечал за насилие и фальсификацию", - написал он.https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1294333012734287873

А люди все смелее и смелее высказываются. https://www.youtube.com/watch?v=x5CLJuzMQF4

Между тем, на площади Независимости в Минске огромная толпа. https://www.youtube.com/watch?v=y1r4D3vQw8U

https://rus.delfi.ee/daily/abroad/es-reshil-vvesti-sankcii-protiv-belarusi?id=90742875

МВД Беларуси заявило о фейках. "Попытки расшатать ситуацию и внести разлад в обществе предпринимались теми, кому безразличны интересы Беларуси и ее жителей. Очевидно, что организаторы использовали людей как расходный материал, привлекая для участия в незаконных массовых мероприятиях, которые к тому же повсеместно сопровождались фейками и искажением фактов". https://mvd.gov.by/ru/news/7345

https://www.facebook.com/tut.by/videos/321328132579667/#w=560

Навальный ответил на заявление Лукашенко. https://www.instagram.com/p/CD4IxFDpsd8/

В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

Рабочие Минского тракторного завода ушли с площади Независимости после того, как получили информацию о готовящихся провокациях. Об этом БелаПАН сообщил один из активных участников протеста. При этом с понедельника рабочие МТЗ планируют бастовать, передает телеграм-канал TYT.BY

32 гражданина России, задержанные в Белоруссии в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков, вернулись в Россию. Об сообщает "Медуза" со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

Мы все-таки славяне,должен быть определенный тормоз, говорит президент (?) РБ. https://rus.delfi.ee/daily/abroad/lukashenko-poprosil-ne-izbivat-upavshih-i-lezhaschih-protestuyuschih?id=90742489

Атмосфера перед Домом правительстваhttps://www.youtube.com/watch?v=NysYczaFgVE

Как передает "Медуза", из дома правительства вышли новые отряды сотрудников правоохранительных органов, но они не проявляют агрессии.

У Дома правительства становится многолюдно. Людей все больше и больше. Вот, уже подходят медики. https://www.youtube.com/watch?v=mgtLt4W6Exw

Площадь Независимости в эти минуты. За спинами бойцов со щитами — Дом правительства и Центризбирком.

А вот еще эмоциональное видео с площади Независимости. Военный опустил щит и девушки со слезами на глазах бросились его обнимать. https://www.youtube.com/watch?v=SwWHnfRVmSM

Военные опустили щиты на площади Независимости https://www.youtube.com/watch?v=aImGDYC3-mU

https://www.facebook.com/tut.by/photos/a.198103840254936/3322646927800596/?type=3#w=500

https://bublik.delfi.ee/news/glamour/ivan-urgant-vsego-pyatyu-slovami-opisal-otnoshenie-k-proishodyaschemu-v-belarusi?id=90741711

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-belarusi-osvobodili-grazhdanina-estonii-kotorogo-ranee-zaderzhal-i-izbil-omon?id=90741885

Телеграм-канал Жыве Беларусь сообщает, что медицинские центры стали оказывать бесплатную помощь пострадавшим в ходе акций протеста. Так, например, предлагают сделать бесплатно УЗИ брюшной полости. Бесплатные услуги предлагает и стоматологическая клиника.

https://www.facebook.com/belteanews/posts/2582776025368185#w=500

http://www.delfi.ee/article.php?id=90740929

Гендиректор белорусского футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский, ранее служивший в милиции, демонстративно выбросил служебную форму. https://www.instagram.com/p/CD3todiF3jZ/

Актриса Александра Бортич, которая родом из Беларуси, говорит: "Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора". https://www.instagram.com/p/CD0Z1iYjcw5/

https://www.facebook.com/tut.by/videos/399818864330742/#w=560

Заявление журналистов Литвы в связи с ситуацией в БеларусиМы, редакторы средств массовой информации Литвы, выражаем солидарность с журналистами, подвергающимися преследованиям в Беларуси.Мы осуждаем осуществляемые властями Беларуси преследования журналистов, а также ограничение доступа к интернету, иное препятствование выполнению ими своих обязанностей.Арестам журналистов и насилию по отношению к ним не может быть места в Европе XXI века. Мы призываем незамедлительно прекратить эти действия по преследованию, нарушающие право общества на получение информации.СМИ Литвы готовы помочь независимым СМИ в Беларуси, в том числе и бесплатно предоставляя создаваемый нами контент и иную помощь.За помощью можно обращаться по указанным ниже контактам:Вайдотас Бенюшис, главный редактор BNS, redakcija@bns.ltИнга Ларионовайте, глава новостной службы телевидения LRT, zinios@lrt.ltРаса Лукайтите, главный редактор delfi.lt, delfi@delfi.ltРаймундас Целенцявичюс, главный редактор 15min.lt, 15min@15min.ltТаутвидас Микалаюнас, главный редактор lrytas.lt, news@lrytas.ltАртурас Анужис, главный редактор tv3.lt, arturas.anuzis@tv3.ltРоландас Агинтас, директор новостных служб LNK и Info TV, rolandas.agintas@lnk.ltLaisves TV: Андрюс Тапинас, основатель, andrius@laisves.tvVerslo žinios: Роландас Барисас, Роландас Агинтас, директор новостной службы LNK и InfoTV, rolandas.agintas@lnk.ltОвидиюс Лукошюс, главный редактор IQ, o.lukosius@iq.lt

Без комментариев https://twitter.com/belteanews/status/1294191692489338882

Адвокат Бабарико о том, что сейчас происходит с оппозиционером, которого держат в СИЗО КГБ. Специально для RusDelfi. http://www.delfi.ee/article.php?id=90737855

Забастовки? Нет, не слышал. https://www.youtube.com/watch?v=pTJd4syWK20

ЦИК огласил окончательные итоги выборовЛукашенко — 80,1%Тихановская — 10,1%

https://twitter.com/belteanews/status/1293991266787766273?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293991266787766273%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2020%2F08%2F14%2Fbelorusy-pokazyvayut-kak-nuzhno-kulturno-protestovat-oni-ubirayut-za-soboy-musor-daryat-tsvety-i-snimayut-obuv-chtoby-ne-zapachkat-lavki

Белорусы стараются митинговать максимально корректно. Например, убирают за собой мусор. А еще недавно Лукашенко называл протестующих овечками, наркоманами, людей с криминальным прошлым, которыми руководят из-за рубежа.

https://twitter.com/vvoroncovaa/status/1293916612911697920?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293916612911697920%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fshapito%2F2020%2F08%2F14%2Fbelorusy-pokazyvayut-kak-nuzhno-kulturno-protestovat-oni-ubirayut-za-soboy-musor-daryat-tsvety-i-snimayut-obuv-chtoby-ne-zapachkat-lavki

Вчера на площади Вабадузе состоялась акция поддержки жителей Беларуси. Многие пришли с цветами, также зажгли свечи в памяти о погибших во время протестов.

https://twitter.com/plushev/status/1293891325096603654

Немножко закулисья выборов: https://twitter.com/myasnikidze/status/1293267290260213760

http://www.delfi.ee/article.php?id=90737329

https://twitter.com/nexta_tv/status/1294206798954663938?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294206798954663938%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fnexta_tv2Fstatus2F1294206798954663938widget%3DTweet

Работники заводов выходят на митинги с требованием пересмотреть результаты выборов в президенты. Список предприятий, сотрудники которых грозят прекратить работу, если их не услышат: МАЗ, МТЗ, ММЗ, Метрополитен Минска, "Гродно Азот", Беларуськалий, Нафтан, Белорусский Металлургический завод, Электротехнический завод, Железнодорожное депо Лиды, Белшина и еще около 15 заводов.

Продолжаем следить за ситуацией в Беларуси. Главная тема на сегодняшний час - забастовка рабочих.

Протесты в центре Минска и его окрестностях подходят к концу. Силовикам удалось взять ситуацию под контроль. На этом мы заканчиваем онлайн-блог. Всего вам хорошего!

https://twitter.com/tvrain/status/1293279828637032448

До этого о журналисте "Медузы" не было никакой информации около 40 часов.https://twitter.com/RusEmbassyMinsk/status/1293291687184400387

Журналисты и силовики. Фото сделано сегодня в Минске. (Photo by Sergei GAPON / AFP)

TUT.BY публикует в телеграм-канале видео, которое тут же появилось и в YouTube. Утверждается, что оно снято в Минске, на проспекте Дзержинского. Силовики бьют упавшего человека дубинками и ногами.Люди с балконов кричат. https://www.youtube.com/watch?v=xKwLw3eMci4

Нидерланды осуждают действия Беларус по отношению к демонстрантам. "Нидерланды вместе с другими членами ЕС осуждают насилие в отношении мирных протестующих в Беларуси после выборов и призывают политическое руководство вступить в подлинный диалог с гражданским обществом".https://twitter.com/DutchMFA/status/1293284171897548801

https://www.facebook.com/tut.by/videos/775636729870472/#w=560

https://twitter.com/OnlinerBY/status/1293299598803566594

А этот автор считает, что протесты не помогут. Немного резко выражается, но для публикации допустимо. https://twitter.com/RomanBizyulev/status/1293293709774204928

Автор поста задается вопросом. https://twitter.com/__vedma/status/1293295214694719493

Новое видео, которое буквально пару минут назад появилось в YouTube. Утверждается, что оно снято в Минске, районе Серебрянка. https://www.youtube.com/watch?v=GbAmVZwqZqs

В продолжение предыдущего поста. Заголовок статьи: "Количество заразившихся коронавирусом в мире за сутки за сутки возросло на 216 тыс"

А между тем, на главном белорусском источнике официальной информации БЕЛТА в 00:10 вышла новость. Как думаете, о чем сообщают?

Утверждается, что видео сделано на Каменной горке в 23:45. https://www.youtube.com/watch?v=Yq-w6SU0yTw

Сегодня в центре Минска силовикам, похоже, удалось разогнать протестующих. Столкновения происходят в других микрорайонах. https://twitter.com/SotaVision/status/1293287485653557250

Вот еще одна нарезка видео. Как утверждается, из Беларуси. "Прилетело" и журналисту. https://twitter.com/franakviacorka/status/1293285835912224769

Nexta утверждает, что в Жабинке были жесткие столкновения. Там сгорела одна милицейская машина. Обращаем внимание - эта информация официально пока не подтверждена.

А вот что пишет в своем телеграм-канале журналист и блогер Юрий Дудь: "Как я понимаю, в Беларуси интернет не работает, но VPN и прочие интернет-сарафаны творят чудеса, поэтому хочу написать короткое обращение к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам – хоть молодым, хоть старым. Я знаю, что кто-то из них нас смотрит, потому что не раз фоткался с ними, когда бывал в Минске. Мужики! Я живу в другой стране – и в том числе поэтому молчал все это время (вроде не мое дело, плюс у нас самих проблем – полно). Но иногда кипеш становится настолько возмутительным и опасным, что надо высказаться и соседям. Что я увидел из своей хаты за последние дни? Как вы бьете и стреляете в безоружных людей на улице. Причем не только тех, кто стоит против вас на площадях и улицах, но и тех, кто просто сидит на скамейке во дворе или гуляет с собакой. Как ваш главный оппозиционный кандидат (простая, смелая, сильная женщина) пропала на какое-то время в здании ЦИК. Спустя сутки госмедиа распространили ее видеообращение, в котором она читает по бумажке. Я не эксперт и не конспиролог, но как-то очень сильно похоже на постанову в обмен на освобождение. Как несколько журналистов иностранного государства, приехавшие освещать выборы, просто пропали и почти двое суток не выходили на связь. Журналист всегда рискует – это норм. Но «рискую, получаю по голове, уворачиваюсь от пуль» - это одно, а «пропадаю без вести на 40 с лишним часов» - это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства. По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одного нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то нахуй надо слать такое начальство. Я ни разу не политэксперт, но даже моего скудного ума хватит, чтобы понять: после того, что произошло за последние дни, перспектива вашего главного начальника – ненависть собственного народа и тотальная изоляция от всех прогрессивных стран. Перспективы всех, кто оказывал ему поддержку, примерно такие же. Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и – теперь очевидно – совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего?Мое уважение и поклон всем людям, которые побороли свой страх и заявили об этом. Мое уважение и поклон всем силовикам, которые сегодня же выдохнут, задумаются и больше не поднимут на свой народ ни руки, ни дубинки, ни ствола".

Взрывы и стрельба в районе Каменной Горки в Минске, передает Mash. Это окраина города — сегодня главные события переместились из центра именно в такие локации. https://www.youtube.com/watch?v=Chkc5Iqs60Q

Так сегодня остановили машину с журналистами, передает TUT.BY. Портал утверждает в своем телеграм-канале: "Видеооператор из этого авто пострадал: Всеволода Зарубина ударили по ноге на Пушкинской. Силовики разбили экран камеры и забрали рабочую флешку с видео".https://www.youtube.com/watch?v=tps1gffki9E

Телеграм-канал Беларусь головного мозга передает, что на Уручье были слышны взрывы. Со своей стороны отметим, что информация не подтверждена.

Как сообщает ТАСС, в Москве люди собираются у посольства Беларуси в Москве в поддержку протестующих в Минске и других городах республики.

https://www.facebook.com/tut.by/photos/a.198103840254936/3314123171986305/?type=3#w=500

Пока что мало фото и видео из Беларуси, по сравнению со вчерашним днем. Известно, что по всей стране проблемы с Интернетом.

https://twitter.com/alxramone/status/1293273255193849856

Как сообщает Би-би-си, на их съемочную группу в Минске напали силовики. У всех троих журналистов были аккредитации.

Стоит отметить, что информация, поступающая из телеграм-каналов, не является официальной. Пока нельзя утверждать, что видео подлинны.

Следующее видео появилось в Сети. В Twitter аккуаунт Nexта вновь не действует. Но другие пользователи заливают видео из телеграм-канала Nexta. Как сообщается, видео сделано в Уручье. https://twitter.com/Sullkowski/status/1293273901007613952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1293273901007613952%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FSullkowski2Fstatus2F1293273901007613952widget%3DTweet

Телеграм-канал TUT.BY сообщает, что в Гродно идут задержания на улице Советских пограничников. Корреспондента и фотографа TUT.BY окружил ОМОН и заставил удалить несколько снимков: «Не снимать сотрудников! У вас будут проблемы!»

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова выступила с обращением. https://www.youtube.com/watch?v=e_gE5wmauuQ

МИД Беларуси отреагировал на заявления Европейских стран по поводу прошедших выборов. Если коротко: не делать поспешных заявлений. "Это все еще мирный протест? Что еще должно произойти, чтобы мнение стало объективным?" - задается вопросами МИД. Текст документа публикует целиком БЕЛТА. https://www.belta.by/politics/view/mid-prizyvaet-zarubezhnyh-partnerov-bez-emotsij-razobratsja-v-proishodjaschem-v-belarusi-402480-2020

Белорусский портал TUT.BY разместил в Facebook видео, на котором силовики задерживают молодого человека. Парень утверждает, что ему 15 лет. Во время задержания у одного из силовиков был предмет, похожий на гранату. https://www.facebook.com/tut.by/videos/1964711853664472/#w=560

Популярный белорусский певец Макс Корж призвал остановить протесты. https://www.instagram.com/p/CDwTV3nluKh/?utm_source=ig_web_copy_link

Протестующие заблокировали проспект Рокоссовского в Минске, выйдя на проезжую часть на пешеходном переходе, передает «Радио Свобода». При этом Nexta утверждает, что на том же проспекте «выламывают тараном дверь в подъезды, где прячутся люди».

На данный момент по Минску жестких столкновений не наблюдается. Возле станции метро Спортивная (соседняя с Пушкинской) протестующие выкатили шесть мусорных урн на дорогу. В микрорайоне Серебрянка сотни протестующих, туда продолжает прибывать спецтехника, но пока без задержаний, передает РИА Новости. Оппозиционные телеграм-каналы пишут, что протестующие там запускают салюты, а вот возле универсама "Рига" людей задерживают.

Агентство БЕЛТА: управление Следственного комитета по городу Минску сообщило данные о погибшем в понедельник мужчине."Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к 7 годам лишения свободы. Для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу", - сообщил СК.Как сообщалось, по данным белорусского МВД, во время незаконных акций на ул.Притыцкого в Минске 10 августа около 23.00 один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Устройство взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Евросоюз пригрозил принять меры против "ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов" в Белоруссии, пишет РИА Новости.При этом ранее в пресс-службе белорусского МИД заявили, что готовы предоставить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий. В Минске призвали иностранных партнеров "к взвешенному анализу, учету всех позиций". Дипломаты подчеркнули, что в том числе могут доказать, что к протестам причастны силы из-за рубежа.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-v-tartu-proshel-miting-v-podderzhku-zhitelej-belarusi?id=90707345

Издание "Медуза" со ссылкой на Onliner сообщает, что у минской станции метро Пушкинская неспокойно: там продолжают прогонять и задерживать людей. Журналисты встретили на деревянной террасе одного из кафе сразу 11 молодых людей, окруженных силовиками. Парни сказали, что их задержали, хотя сотрудники милиции не стали отвечать на вопросы журналистов.

Главы МИД Дании, Норвегии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии и Литвы порекомендовали белорусским властям незамедлительно вступить в политический диалог с оппозицией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, которое распространило финское внешнеполитическое ведомство.Отмечается, что дипломаты просят власти республики прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных, а также уважать права и свободы человека.«Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», — указано в заявлении.

TUT.By также передает, что пользователи мобильного интернета сообщили о проблемах в его работе.Сложности с доступом к интернету наблюдаются в Минске у всех трех мобильных операторов, работающих в стране.Также сообщается, что мобильный интернет не работает у абонентов в Бресте и Жлобине.Кроме того, по информации канала NEXTA, читатели жалуются, что во всех областных центрах Белоруссии мобильный интернет пропал полностью.

Как сообщает Tut.by, прекращен вход-выход пассажиров со станций метро «Площади Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Пушкинская». Поезда на этой станции не останавливаются.

Сотрудники внутренних войск начали задерживать участников акций протеста в центре Минска, сообщает РИА Новости.Корреспондент агентства с места событий сообщает, что задержания проводятся у станции метро «Пушкинская». Солдаты останавливают тех, кто кажется им подозрительными; иногда им приходится бежать за группами молодых людей.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене заявила, что республика готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам, если они об этом попросят. Ее слова передает ТАСС, ссылаясь на сообщение МВД.«Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране», — говорится в сообщении.Отмечается, что Литва готова предоставлять оппозиционерам убежище до тех пор, пока в Белоруссии не станет безопасно.

Стало известно, какие ранения получили люди во время разгона акций протеста в белорусской столице 9 и 10 августа. TUT.by поговорил с врачами минских больниц. Они признаются, что в шоке от того, что такое происходит в мирное время. По словам врачей, они «никогда с такими ранениями не сталкивались».В 4-й больнице находится пострадавший, у которого пулевое ранение кишки и другие травмы. Врачи извлекли из его тела две резиновые пули (по словам пострадавшего, стреляли с десяти метров). Известно, что мужчине 38 лет, его привезли в ночь с 9 на 10 августа. Сейчас пациент находится в медикаментозной коме на искусственной вентиляции легких.В той же больнице находится 29-летний пациент с открытой черепно-мозговой травмой (предполагается, что попала светошумовая граната). Его привезли минувшей ночью. Врачам пришлось делать срочную операцию, была совершена трепанация черепа, удалена гематома. Сейчас он в «более-менее стабильном состоянии», переведен в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.Вечером 10 августа в больницу скорой медпомощи какие-то люди привезли 32-летнего пострадавшего с травмой правой стопы и ожогом правой голени. Стопу ему частично ампутировали.Пострадавших с осколочными ранениями и повреждениями грудной клетки привозили в военный госпиталь.Медик из 2-й больницы рассказал о пациенте со взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой. Его привезли в ночь с 9 на 10 августа.Врачи призывают прекратить насилие.

Путь насилия не приемлем для белорусского народа. Об этом говорится в заявлении членов Совета Республики и депутатов Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.Парламентарии категорически осуждают попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране. "Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство - обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа", - подчеркивают в парламенте.

Работники Минского электромеханического завода (МЭЗ) устроили забастовку, сообщили издания «Наша Нива», «Sputnik Беларусь», а также Telegram-канал Nexta.По словам корреспондента «Sputnik Беларусь», работники предприятия недовольны тем, что они и их дети пострадали при разгоне протестов. Также они не согласны с результатами выборов президента страны. Однако журналист издания отметил, что, когда он оказался на месте событий, людей во внутреннем дворике завода было немного.Замдиректора предприятия заявил «Sputnik Беларусь», что с работниками провели беседу, а ситуация находится под контролем. В разговоре с ТАСС руководитель предприятия назвал «фейком и вбросом» информацию о забастовке.

На Пушкинской площади Минска ОМОН начал разгонять людей, которые принесли цветы к месту гибели одного из участников акций протеста. Об этом сообщает "Европейское радио для Белоруссии".

https://www.facebook.com/svaboda.org/posts/3508688842488687#w=500

"Ей предоставили охрану" http://www.delfi.ee/article.php?id=90704065

Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава польского МИД Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на события в республике, пишет ТАСС. По его словам, "все зависит от развития ситуации и действий властей" в Минске. "Санкции будут одной из опций к рассмотрению", - сказал польский министр, выразив надежду, что до такого сценария не дойдет. "Я верю и надеюсь, что власти Белоруссии предпримут шаги и развеют сомнения [относительно справедливости выборов и последующих событий]", - указал Чапутович.Как сообщил министр, он попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Белоруссии после выборов.

Турецкие газеты пишут, что Александр Лукашенко улетел из Беларуси в Турцию. Пока никто не подтвердил эту информацию.

Подробный репортаж журналистов издания "Проект" о том, как сейчас живут и бастуют белорусы. https://www.proekt.media/article/reportazh-iz-minska-protesty-belorussia/?fbclid=IwAR3jn68Zd9sOX9wAYEF75PCiMtw9LdjuOSHiVLFMyzzYdPt2yQoHs25X_VU

В Минске активист пытался блокировать синюю ветку метро. "Прекратите калечить и убивать людей", - обратился он к власти. Позже его задержали сотрудники метрополитена. Метро работает в прежнем режиме. https://www.facebook.com/svaboda.org/videos/2695242967414994/#w=267

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/v-mid-estonii-byl-vyzvan-posol-belarusi?id=90702683

Стычки с ОМОНом проходят не только в Минске. Например, вчера в Бресте было совсем неспокойно.https://www.facebook.com/tut.by/videos/330660077975410/#w=560

Официальный комментарий по поводу вчерашних протестов. "Накануне 10 августа различные интернет-ресурсы разместили призывы собраться в этот день в центральной части населенных пунктов страны для участия в несанкционированных мероприятиях, - пишет пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.- Министерством внутренних дел в пределах компетенции приняты необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые – в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы".

Медиаменеджер Дмитрий Навоша так трактует нижеопубликованную запись: "Про заявление Тихановской. Напомню, что вчера Тиахновскую удерживали силой, в заложниках сейчас десятки членов ее команды и ее муж. Лукашенко, Караев, Вакульчик, Равков, Шейман (погоны вокруг диктатора) ведут себя как террористы в самом чистом, словарном смысле этого слова.Но не только у Тихановской есть родные в заложниках – у многих белорусов тоже, арестованы тысячи. А главное, люди понимают, какие репрессии развяжет свихнувшийся диктатор потом – если даже мирным велосипедистам весь август ломали руки, бросали их в изоляторы на 10 суток.Забастовка? Круто, если получится. Забастовку нельзя избить или арестовать.UPD. Мария Колесникова (одна из тех самых трёх девушек) рассказала, что Тихановскую вчера несколько часов держали в ЦИК высокопоставленные силовики и заставили прочитать обращение, которое мы все сегодня увидели", - написал он в Facebook.

Позже в сети появилось второе видео с Тихановской. В ролике оппозиционер призывает "не выходить на площади". При этом она читает обращение с листа и не смотрит в камеру. Эксперты считают, что ее заставили сказать эти слова, иначе в опасности могут оказаться ее близкие. Естественно, точно не известно, где и при каких обстоятельствах был записан этот ролик. Местный активист заверил RusDelfi, что сегодня протестные акции продолжатся.

https://www.facebook.com/oleg.kashin/videos/10158641461088112/#w=560

https://www.facebook.com/evgeny.erlich/videos/3437800549571705/#w=267

Пока не известно, сколько народу согласятся и что из этого получится.

Коллеги из портала "Медуза" собрали последние данные о том, что происходит в Беларуси. "Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская идет в ЦИК, чтобы подать жалобу на официальные результаты голосования. Штаб Тихановской несколько часов не может с ней связаться и объявляет, что ее удерживают в ЦИК. Тихановская выходит из здания, заявляет, что «приняла решение» и уезжает в неизвестном направлении. В Минске и других городах Белоруссии — новые акции протеста. ОМОН применяет светошумовые гранаты и стреляет по людям резиновыми пулями. В Минске протестующие строят баррикады. Происходят столкновения демонстрантов и спецназа. МВД сообщает о гибели в Минске одного из демонстрантов — он якобы пытался бросить в сотрудников милиции «неустановленное взрывное устройство», но оно взорвалось у него в руке (многие в это не верят и считают, что человек погиб от светошумовой гранаты). Новые задержания и новые пострадавшие в столкновениях, их число пока не известно. Власти отпускают российских журналистов из Daily Storm и внештатника RT, связи со спецкором «Медузы» Максимом Солоповым по-прежнему нет. МИД Литвы объявляет, что Тихановская уехала из Белоруссии и находится на литовской территории. Глава МИД Литвы утверждает, что кандидата в президенты семь часов удерживали в ЦИК в Минске. Сама Тихановская пока никаких заявлений не делала. Ее соратники заявляют, что Тихановскую вывезли из страны власти — «у нее не было выбора». Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам развития пищевой промышленности.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90700873

”Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё.Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно: ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом на него просто не могли повлиять.И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни”, — заявила Тихановская, которая сейчас в Литве.

http://www.delfi.ee/article.php?id=90698395

vitali.bestsastnoi@delfi.ee: http://www.delfi.ee/article.php?id=90696713

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