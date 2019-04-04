ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО и ВИДЕО: "Волк и заяц, дружно сидящие вместе". Как прошло первое заседание XIV созыва Рийгикогу

Новый созыв Рийгикогу

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kalyulajd-rasskazal-o-chem-on-govoril-so-svoim-politicheskim-antipodom-kaalepom-na-pervom-zasedanii-rijgikogu?id=85817953

Интересные факты: Внеочередные заседания начинаются вне обычного времени, которым считается 10 утра в четверг. В основном внеочередные заседания проходят в Доме Стенбока или проводятся при помощи средств связи. 6 декабря 2017 года правительство в честь столетия Финляндской Республики исполнило перед финским посольством гимн. Затем состоялось внеочередное заседание, которое правительство провело стоя на площади Кирику в Таллинне. На нем было решено, сколько резервистов будет участвовать в дополнительных учебных сборах и сколько продлятся сами сборы. Чаще обычного внеочередные заседания правительства проходили во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза и в связи со столетием Эстонской Республики. Впервые в истории заседания правительства состоялись не на территории Эстонии, также впервые были проведены совместные заседания с правительствами других стран. Накануне председательства Эстонии в Совете ЕС правительство встретилось 3 мая 2017 года с Европейской комиссией и в тот же день состоялось выездное заседание правительства в Брюсселе, в постоянном представительстве Эстонии при Европейском союзе. 22 февраля 2018 года в связи с мероприятиями юбилейной недели Эстонской Республики состоялось выездное заседание правительства в Вильяндиской гимназии. Первый пункт повестки дня «Столетие Эстонской Республики» был торжественным и открытым для публики, в его рассмотрении принимали участие приглашенные гости и коллектив Вильяндиской гимназии. 15 ноября того же года заседание правительства прошло в Таллиннском Доме Учителя (на Ратушной площади), в котором сто лет назад приступило к исполнению обязанностей Временное правительство Эстонии и были сформированы правительственные учреждения. 7 мая прошлого года Эстония и Финляндия провели в Таллинне совместное заседание, которым ознаменовали столетие обеих стран. Обсуждали пути сообщения между Эстонией и Финляндией, сотрудничество в цифровой сфере, культурные, языковые и образовательные контакты, а также то, как совместными усилиями способствовать стабильному экономическому росту Европейского союза. Заседание состоялось в конференц-зале Рийгикогу в замке Тоомпеа. 21 августа прошлого года Эстония и Латвия провели в Риге, в Латвийской национальной библиотеке, совместное заседание, также посвященное столетию обеих стран. Обсуждались региональное сотрудничество, укрепление региональной безопасности, региональные проекты в области энергетики и транспортной инфраструктуры, экономический рост и развитие, а также контакты в цифровой сфере.

Премьер-министр Юри Ратас сегодня на первом заседании XIV состава Рийгикогу известил об отставке правительства, сообщает пресс-служба правительства. В соответствии с законом правительство уходит в отставку после того, как новый состав Рийгикогу собирается на первое заседание, однако министры продолжают исполнять свои обязанности до вступления в должность нового правительства. Правительство Юри Ратаса вступило в должность 23 ноября 2016 года и на сегодня исполняет свои обязанности 863 дня. Свою программу действий правительство утвердило 28 декабря 2016 года. Она исходила из положений коалиционного договора и глобальных целей: способствовать экономическому росту и росту народонаселения, укреплять безопасность и повышать общественные солидарность и благосостояние. Программа действий правительства предусматривала в период с декабря 2016 по март 2019 года выполнение 395 задач. Из них по состоянию на 1 апреля было выполнено 93 процента или 366 задач. Невыполненными остались 29 задач. На сегодняшний день правительство на своих заседаниях обсудило 1797 пунктов повестки дня , выпустило 402 постановления и отдало 876 распоряжений. В Рийгикогу правительство представило 233 законопроекта и 36 проектов парламентских решений и сформулировало мнение по 107 инициированным законодательной властью законопроектам. Кабинетных совещаний было проведено 102, на них обсуждалось 429 вопросов. Правительство обязано уйти в отставку после созыва нового состава Рийгикогу в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Конституции. Ушедшее в отставку правительство продолжает исполнять свои обязанности вплоть до вступления в должность нового правительства.

Итак, первое заседание закончено, а спикер и вице-спикеры направились на пресс-конференцию.

Подсчет голосов закончен. Первым вице-спикером Рийгикогу становится Хелир-Валдор Сеэдер (55 голосов), вторым — Сийм Каллас (44 голоса).

"Портрет" центристов.

После небольшого перерыва будут объявлены имена вице-спикеров.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/spikerom-rijgikogu-byl-izbran-henn-pylluaas?id=85816427

Спикером Рийгикогу становится Хенн Пыллуаас (EKRE).

Идет подсчет голосов.

Раймонд Кальюлайд объяснил, почему не пел гимн: «Я пою так плохо! Не хочу испортить звучание гимна своим фальшивым пением».

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243621

Совсем скоро будет избран новый спикер. Скорее всего, им станет Пыллуаас.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-posle-prisyagi-novoispechennyj-deputat-ot-ekre-ruuben-kaalep-pokazal-dvusmyslennyj-zhest?id=85815455

Председателем Центристской фракции стала Кадри Симсон.

Один человек, следивший за Раймондом Кальюлайдом, сказал, что во время исполнения гимна тот не пел вместе со всеми.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/video-kersti-kalyulajd-pered-novym-sozyvam-rijgikogu-net-revolyuciyam-davajte-budem-konservativny?id=85814583

Она отметила, что в политическом процессе и борьбе за места в Рийгикогу могут участвовать носители любых мировоззрений, каждый член Рийгикогу в своем мандате свободен и может исходить из Конституции и ценностей, которых сам придерживается. При этом «в случае противоречия между двумя последними действует, конечно же, Конституция».

С речью выступила президент Керсти Кальюлайд. Она призвала сказать «нет» революциям и развалу общества. «Настоящий консерватор это тот, кто умеет достаточно хорошо оценить происходящие и ожидающиеся перемены в обществе и уравновесить их такими образом, чтобы у нас никогда не возникала бы необходимость в революции», - сказала она.

Началась прямая трансляция с заседания. Смотрите вместе с нами!

Некоторые читатели интересовались, почему Каалеп и Кальюлайд сидят вместе. Причина проста — на первом заседании люди рассаживаются в таком порядке, в каком идут в алфавите их имена. Далее места будут распределяться по фракциям.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/frakciyu-social-demokratov-vozglavili-evgenij-osinovskij-i-rijna-sikkut?id=85813579

Пеэтер Эрнитс назвал Кальюлайда и Каалепа зайцем и волком, которые дружно сидят вместе.https://www.facebook.com/peeter.ernits.9/posts/10157124763239921#w=500

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-shlyapa-dlya-koalicii-iniciatory-dvizheniya-za-svobodu-protiv-lzhi-sobralis-u-rijgikogu?id=85813229

Протест против коалиции EKREIKE.

Председателем фракции Партии реформ стала Кая Каллас, вице-председателями Арто Аас и Кейт Пентус-Розиманнус.

Кандидат на пост спикера Рийгикогу от Isamaa – Хелир-Валдор Сеэдер.

Председателем фракции EKRE был избраны Мартин Хельме, а вице-председателями Рене Кокк и Сийм Похлак.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kandidatom-na-post-predsedatelya-tallinnskogo-gorsobraniya-stal-tijt-terik?id=85812215

Перед залом заседаний теперь расположен инфостенд, при помощи которого можно посмотреть распределение мест. «До чего техника дошла!»

https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=243609

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/social-demokraty-vydvinut-na-post-spikera-rijgikogu-svena-miksera?id=85811921

Чуть подальше намечается другая акция — депутатам от Isamaa и Центристской партии будут раздавать шляпы. Правда, кому именно будут раздаваться головные уборы, неясно, поскольку большая часть центристов и отечественников уже на месте.

Пока на Тоомпеа довольно спокойно, за исключением нескольких протестующих, которые требуют от правительства более серьезного вмешательства в проблему изменений климата.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-delfi-pravlenie-centristskoj-partii-utverdilo-kandidaturu-kylvarta-na-post-mera-tallinna?id=85811499

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/marina-kalyurand-toom-kylvart-svet-belobrovcev-i-arhipov-predateli?id=85811291