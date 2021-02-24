ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО И ВИДЕО | Да здравствует Эстония! Страна отмечает День независимости

День независимости ЭР

Смотрите фотографии с церемонии поднятия флага!

Сегодня, 24 февраля Управа Пыхья-Таллинна представит перед Таллиннским центром культуры “Сальме” аудиопрограмму на эстонские стихотворения, приуроченную к 103 Дню рождения Эстонской Республики. Программу под названием “Мудрые дети последователей Тарауска” („Taaralaste targad pojad“) можно будет послушать возле “Сальме” с 10 утра до 22 вечера. “В этом году мы предлагаем пыхья-таллиннцам особую аудиопрограмму, которую можно будет послушать на улице в течение всего дня. В этому году мы должны отказаться от торжества по случаю Дня независимости”, - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. “Поэтому мы предлагаем аудиопрограмму на эстонские стихотворения, которая создает праздничное настроение и направляет в путешествие по истории”, - добавил Ярвелайд. Озвучили аудиопрограмму известные актеры Ало Кырве, Хеле Кырве, Эстер Кунту и Сандер Роозимяги. Постановщик - Диана Леэсалу, музыкальный постановщик - Вейко Тубин. “Призываем в этот праздник найти момент для себя, чтобы подумать о том, чего достигла и как изменилась Эстония за 103 года. Мы предлагаем слушателям творчество таких известных эстонских поэтов, как Анна Хаава, К.Р. Якобсон, Юхан Кундер, Юхан Лийви, Эллен Нийду и других. Интересней за программой будет наблюдать в темное время - тогда будет заметней ее визуальная часть”, - сказал директор центра культуры “Сальме” Стен Светляков. С 23 февраля в фойе центра “Сальме” можно посмотреть выставку работ воспитанников детского сада “Копли” под названием “Моя Эстония”. На выставке представлены рисунки, изображающие представление детей об Эстонии, а также керамические броши, тоже сделанные детьми. Учителя подготовили интересные плакаты и фотографии прошлого и настоящего детского сада, ведь детский сад “Копли” - ровесник Эстонской Республики. Просим носить на мероприятиях маску и соблюдать дистанцию.

Накануне премьер-министр Кая Каллас выступила с речью https://rus.delfi.ee/daily/estonia/premer-ministr-kaya-kallas-luchshij-podarok-dlya-estonii-esli-my-vmeste-ostanovim-rasprostranenie-virusa?id=92658589

В данный момент с речью выступает спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас. Слова благословения произнесет архиепископ Евангелической лютеранской церкви Эстонии Урмас Вийлма. Манифест независимости Эстонской Республики прочтет студент 30-го выпуска школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, лауреат премии им. Вольдемара Пансо, Хардо Адамсон. В церемонии поднятия флага примут участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Кая Каллас, глава Кайтселийта бригадный генерал Рихо Юхтеги, командующий военно-морскими силами коммодор Юри Саска и глава дипломатического корпуса Эстонии Тереза Баббер. В Губернаторском саду будут рассредоточено выстроены группы защитников флага академических объединений и патриотических молодежных организаций. В исполнении юношеского хора Национальной оперы ”Эстония” под руководством дирижера Хирво Сурва прозвучат произведения ”Eesti Lipp” (композитор Энн Вырк, слова Мартина Липпа), ”Hoia, Jumal, Eestit” (композитор Юхан Аавик, слова Александра Леопольда Раудкеппа) и ”Jää vabaks, Eesti meri” Виктора Константина Оксфорда.

За прямой трансляцией церемонии можно наблюдать на ETV+.

Празднования начались в 7.30 24 февраля в Губернаторском саду на Тоомпеа, где в эти минуты проходит торжественная церемония поднятия государственного флага. В этом году мероприятие проходит без публики.