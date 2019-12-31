"Они только мешают. Салют создает настроение". Комментаторы RusDelfi по-разному отреагировали на предложение запретить фейерверки

Пока эти салюты продают на каждом углу — ничего не изменится. Каждого пьяного "барана", решившего, что все вокруг должны праздновать вместе с ним, не отловишь. Салюты надо продавать только раз в году, 31 декабря с 20:00 до 22:00, и все.
К счастью, ваши дети находятся дома, а представляете состояние бездомных животных и птиц? Им вообще ничего объяснить нельзя, они просто не поймут, что у людей радость и праздник.
Да, пора запрещать фейерверки. Они только мешают. Шум лишний.
По закону только в определённые дни и ночи можно использовать пиротехнику. А вот как раз вы идите в лес и палите там, если вам не дотерпеть до Н.Г.
Считаю необходимо ограничить время, когда салюты можно запускать. Это может быть разрешено с 31 декабря на 1 января в течение часа на строго отведенной территории.
Давайте организуем сбор подписей по всей Эстонии против фейерверков. С каждым годом становится все хуже и хуже, запускают и зимой, и летом. В нашем районе это началось еще в октябре. Это ненормально.
На портале Рахвахяэлетус есть петиция о регулировании фейерверков.
Салют надо запретить, и не только из за детей‼️ Животные, пожилые люди.. Так же склонны к страху и испугу. Да и мы с вами, что лукавить, иногда пугаемся. Салют в 23:00 и 00:00 - это одно, но когда просто так 24/7 бросают бздюльки — это немного другое. Давайте судить трезво...
Пока дочка была маленькая, как я ненавидела этих любителей фейерверков. А сейчас собаки с ума сходят.
Заметили, как начали лоббировать отказ от фейерверков. Статьи начались, как страшно жить, мирные люди по ночам спать не могут, дети в страхе живут. Миллионы жителей в больницах из-за неумелого обращения с пиротехникой. Все отменить, а деньги, сэкономленные на новогодний салют, управам в карман. Мол, потратят их лучше на украшение района или лазерное шоу. А может, и в карман. Лично я не заметил, что город как-то стал ярче украшен.
Дети подрастут и сами будут салют запускать.
А дышать можно? Без чьего-либо разрешения ?
Есть такой тип людей, которых вообще всё раздражает в Эстонии, и их особенно много. Сосед ненавидит соседа — тут это просто норма.
А мои дети бегут к окну, чтобы смотреть салют, это создает им рождественское и новогоднее настроение, какой праздник без фейерверков.
Уложили к этому времени спать… А ночью дети чем занимались? И кто утром салюты запускает?
Что за ерунда. Мы в детстве всегда любили салюты и целый год ждали, а если люди воспитывают детей так, что начинается война, то это их проблемы и нельзя равняться на несколько семей, если все остальные не против такой красоты.
Таллиннская горуправа уже задумывается о том, чтобы отменить новогодний салют на площади Вабадузе. Но в этом году он состоится. Районные управы Пыхья-Таллинна, Пирита, Нымме, Мустамяэ и Ласнамяэ отказались от фейерверков.
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