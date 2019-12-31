"Они только мешают. Салют создает настроение". Комментаторы RusDelfi по-разному отреагировали на предложение запретить фейерверки

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Foto: Karli Saul

В последнее воскресенье 2019 года читатель отправил в редакцию Delfi письмо "Из-за безмозглого запускателя салюта дети проснулись в слезах от страха! Почему этот вид террора еще не запретили?" Комментаторы RusDelfi разделились на два лагеря — одни поддерживают негативный настрой к салюту, другие, напротив, хотят видеть вспышки в небе в праздники. Читайте обзор комментариев RusDelfi.