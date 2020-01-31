"Они слышали грохот и то, что приехала полиция". Вертолет Коби Брайанта упал недалеко от дома эстонской певицы
В утренней передаче Retro FM "Ärkamisaeg" ("Время пробуждения") эстонский музыкальный менеджер Ренеэ Меристе, супруг бывшей солистки группы Vanilla Ninja Маарьи Киви, рассказал, что произошедшее в воскресенье крушение вертолета, которое унесло жизнь легенды НБА Коби Брайанта, случилось примерно в одной минуте от его дома, пишет Sky.ee.
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