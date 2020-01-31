"Они слышали грохот и то, что приехала полиция". Вертолет Коби Брайанта упал недалеко от дома эстонской певицы

"Меня самого не было дома, я был на "Сандэнсе", а семья была. Они слышали грохот и то, что приехала полиция", — сказал Меристе, который только позднее узнал, что при крушении погибла звезда спорта.

Меристе сказал, что в этом районе ужасный туман: "Иногда утром приходится ехать даже пять километров в час, и я не знаю, как там наверху в горах. Когда позднее пришла новость, что вертолет летел 270 километров в час, то у меня чуть не остановилось сердце".