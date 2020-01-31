31.01.2020, 07:20

"Они слышали грохот и то, что приехала полиция". Вертолет Коби Брайанта упал недалеко от дома эстонской певицы


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"Они слышали грохот и то, что приехала полиция". Вертолет Коби Брайанта упал недалеко от дома эстонской певицы
Foto: Arno Saar, Õhtuleht

В утренней передаче Retro FM "Ärkamisaeg" ("Время пробуждения") эстонский музыкальный менеджер Ренеэ Меристе, супруг бывшей солистки группы Vanilla Ninja Маарьи Киви, рассказал, что произошедшее в воскресенье крушение вертолета, которое унесло жизнь легенды НБА Коби Брайанта, случилось примерно в одной минуте от его дома, пишет Sky.ee.

"Меня самого не было дома, я был на "Сандэнсе", а семья была. Они слышали грохот и то, что приехала полиция", — сказал Меристе, который только позднее узнал, что при крушении погибла звезда спорта.

Меристе сказал, что в этом районе ужасный туман: "Иногда утром приходится ехать даже пять километров в час, и я не знаю, как там наверху в горах. Когда позднее пришла новость, что вертолет летел 270 километров в час, то у меня чуть не остановилось сердце".

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