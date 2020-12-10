”Они истерично кричали, бились ногами”. Пятеро детей остались из-за пожара без крова и мечтают вернуться домой к Рождеству

Возле дороги от деревни Кассинурме в сторону Йыгева стоит старое здание, в котором когда-то давно располагалась школа. Теперь это хутор Вана-Кооли, где живет Теэви Рагун и пятеро ее детей.

В пятницу днем все четыре печи в доме были затоплены. Теэви мыла на кухне посуду, когда вдруг почувствовала, что все обволокло дымом. ”Все произошло очень быстро. Я была в шоке. Я не понимала, что происходит. Откуда это? Я просто не могла даже думать”, — вспоминает женщина.

Теэви выскочила на улицу и стала звать на помощь. В определенный момент она поняла, что двухлетний сын и шестилетняя дочь остались в доме.

На счастье на помощь сразу же поспешил друг семьи Вейко Тынисмаа. Теэви с телефона Вейко позвонила в службу спасения, а он пошел к дому и позвал детей. Они ответили и мужчина исчез в дымовой завесе.

Тынисмаа пополз по полу в сторону детской комнаты. ”Я ничего не видел. Едва мог дышать”, — рассказывает он. Тем не менее, мужчина добрался до детей и обнаружил их спокойно сидящими на краю кровати. ”Смотрели мультики. Не понимаю, как они могли быть такими спокойными”, — удивляется он.

Мужчина взял детей подмышку и побежал в сторону входной двери. Это расстояние показалось ему вечностью.

Когда все благополучно оказались во дворе, мужчина отключил в электрощитке электричество и закрыл входную дверь. Он знал, что делал, так как в свое время прошел соответствующие курсы.

”На моих глазах горела моя жизнь. Мы только пустили корни (семья приобрела дом год назад — прим.ред.). И теперь я смотрела, как все это горит”, — рассказывает женщина.

”Я каждый месяц должна платить 400 евро, но за что? Дома ведь больше нет”, — сокрушается она. Поскольку, по предварительным данным, причиной пожара стала старая электропроводка, на страховку надеяться не приходится.

По словам Теэви, в последующие после пожара ночи детям снились кошмары: ”Они истерично кричали во сне, бились ногами”. По ее словам, дети о несчастном случае не говорят. ”Единственное, чего они хотят, это вернуться к Рождеству домой”, — вздыхает женщина.