"Она всех заряжала энергией, позитивом и жизнелюбием". Друзья вспоминают тренера по фитнесу Ирену Рихкранд

"С Иреной я познакомился меньше чем за год до ее трагической гибели, но за это недолгое время нашего общения я раз за разом убеждался в том, что жизнь свела меня с необыкновенным человеком. Я довольно долго искал партнера для одного крупного и сложного проекта, и наконец мне порекомендовали Ирену.
Мы встретились, проговорили несколько часов, и у меня не осталось никаких сомнений. Стать близкими друзьями мы не успели, но мало кого из ушедших я вспоминаю так часто и тепло, как Ирену. Пожалуй, ни до, ни после нее я ни в ком не встречал столько положительной энергии. Удивительно лучезарный, многогранный, одновременно добрый и сильный человек. Очень красивый человек", — рассказывает Кирилл.
21 августа 2016 года Ирена отправилась на озеро Лиздолес. Причем, по словам, председателя правления MyFitness Эркки Торна, плавала там, где не слишком глубоко. Ее исчезновение заметили сразу, но тело нашли лишь на следующий день примерно в 30 метрах от берега.
"Если ты жив — нет повода не прийти на тренировку", — таков был девиз молодого тренера Ирены Рихкранд для зрителей ETV+, чтобы привлечь на тренировку и самых ленивых любителей спорта.
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