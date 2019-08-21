21.08.2019, 15:30

"Она всех заряжала энергией, позитивом и жизнелюбием". Друзья вспоминают тренера по фитнесу Ирену Рихкранд

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rus.delfi.ee
EST 21
Irena Rihkrand
Irena Rihkrand Foto: Facebook

20 августа 2016 года на летних днях спортклуба MyFitness, которые состоялись в Латвии, погибла тренер Ирена Рихкранд. Ее известность простиралась далеко за пределы клуба — Ирена часто появлялась на ТВ и проводила масштабные мероприятия. Новость о ее гибели стала подлинным шоком для многих жителей Эстонии.

Портал RusDelfi попросил знакомых спортсменки вспомнить, какой она была.

"Она собирала вокруг себя очень разных и абсолютно непохожих людей — разных возрастов и направленностей в жизни, — вспоминает близкая подруга Татьяна. — Но эти люди собирались в одну компанию, отдыхали, занимали вместе спортом. Она со всеми находила общий язык, всех заряжала энергией и позитивом, жизнелюбием и желанием жить.

"Есть люди, с которыми пообщаешься — и забыл. А есть такие, с которыми познакомился — и они уже навсегда с тобой, у тебя в мыслях, в душе. Вот она именно таким была человеком. Я была знакома с ней всего два года, но она была мне как сестра. Честно говоря, не знаю ни одного человека, который один раз пообщавшись с ней этим разом и ограничивался бы. Таких людей нет, все люди входили в ее ближайшее окружение. По-другому невозможно было с ней общаться. Самое ключевое определение — живая, в полном смысле этого слова. Поэтому и не верится, что с подобным человеком могло что-то произойти", — добавлят Татьяна.

Интервью Ирены для программы "ТВой вечер" телеканала ETV+.

Кирилл Клаус, пресс-секретарь Социал-демократической партии, был знаком с Иреной как с бизнес-партнером.

"С Иреной я познакомился меньше чем за год до ее трагической гибели, но за это недолгое время нашего общения я раз за разом убеждался в том, что жизнь свела меня с необыкновенным человеком. Я довольно долго искал партнера для одного крупного и сложного проекта, и наконец мне порекомендовали Ирену.

Мы встретились, проговорили несколько часов, и у меня не осталось никаких сомнений. Стать близкими друзьями мы не успели, но мало кого из ушедших я вспоминаю так часто и тепло, как Ирену. Пожалуй, ни до, ни после нее я ни в ком не встречал столько положительной энергии. Удивительно лучезарный, многогранный, одновременно добрый и сильный человек. Очень красивый человек", — рассказывает Кирилл.

21 августа 2016 года Ирена отправилась на озеро Лиздолес. Причем, по словам, председателя правления MyFitness Эркки Торна, плавала там, где не слишком глубоко. Ее исчезновение заметили сразу, но тело нашли лишь на следующий день примерно в 30 метрах от берега.

"Если ты жив — нет повода не прийти на тренировку", — таков был девиз молодого тренера Ирены Рихкранд для зрителей ETV+, чтобы привлечь на тренировку и самых ленивых любителей спорта.

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