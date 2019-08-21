"Она всех заряжала энергией, позитивом и жизнелюбием". Друзья вспоминают тренера по фитнесу Ирену Рихкранд

Портал RusDelfi попросил знакомых спортсменки вспомнить, какой она была.

"Она собирала вокруг себя очень разных и абсолютно непохожих людей — разных возрастов и направленностей в жизни, — вспоминает близкая подруга Татьяна. — Но эти люди собирались в одну компанию, отдыхали, занимали вместе спортом. Она со всеми находила общий язык, всех заряжала энергией и позитивом, жизнелюбием и желанием жить.

"Есть люди, с которыми пообщаешься — и забыл. А есть такие, с которыми познакомился — и они уже навсегда с тобой, у тебя в мыслях, в душе. Вот она именно таким была человеком. Я была знакома с ней всего два года, но она была мне как сестра. Честно говоря, не знаю ни одного человека, который один раз пообщавшись с ней этим разом и ограничивался бы. Таких людей нет, все люди входили в ее ближайшее окружение. По-другому невозможно было с ней общаться. Самое ключевое определение — живая, в полном смысле этого слова. Поэтому и не верится, что с подобным человеком могло что-то произойти", — добавлят Татьяна.

Интервью Ирены для программы "ТВой вечер" телеканала ETV+.

Кирилл Клаус, пресс-секретарь Социал-демократической партии, был знаком с Иреной как с бизнес-партнером.