"Он - вездесущий". В Пыхья-Таллинне вручили высшую награду района

На приеме была вручена высшая награда района — ”Северная звезда”. Ее лауреатом стал районный полицейский Тийт Тоомепуу, который работает в Пыхья-Таллинне уже 15 лет подряд.

”Глядя на него, создается впечатление, что он одновременно находится в разных местах. Он консультирует обратившихся к нему жителей района, организует информационные мероприятия для местной общины, посещает своих подопечных на дому, устраивает мероприятия для школ и детских садов. Все его уважают и со всеми ему удается найти общий язык”, — охарактеризовал лауреата старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По его словам, люди, работающие на благо местной общины и общества, нуждаются в поощрении и признании заслуг. В то же время важно повышать информирование людей о возможностях участия в общественной жизни и о гражданской инициативе.

”Наш район богат творческими людьми, поэтому нет ничего удивительного в том, что значительная часть из 6539 некоммерческих объединений Таллинна базируются в Пыхья-Таллинне”, — сказал Ярвелайд.

Мероприятие прошло в помещениях завода Пыхьяла (ул. Марати, 6), который за последний год превратился в своеобразный культурный центр. Многим из приглашенных были вручены почетные грамоты.

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