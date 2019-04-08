08.04.2019, 10:40

"Он слепой, но он активнее тебя!" Больничная касса начинает кампанию движения

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rus.delfi.ee
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"Он слепой, но он активнее тебя!" Больничная касса начинает кампанию движения
Foto: Haigekassa

В апреле под руководством Больничной кассы начался месяц предотвращения болезней сердца, и сегодня, 8 апреля, мы начинаем кампанию, ориентированную на движение и важность профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-службы кассы.

В Эстонии сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности. В 2017 году 8005 человек умерли от сердечных болезней, что составило более половины всех смертей. Ежегодно около 100 миллионов евро тратится на лечение болезней сердца. Эти цифры заставляют нас задуматься, особенно когда мы знаем, что профилактика сердечных заболеваний находится в наших собственных руках.

Сердечно-сосудистые заболевания обычно связаны с неправильным образом жизни. Например, одной из распространённых причин данного заболевания является малая физическая активность. Виной этому зачастую служит нехватка времени, но в действительности ключ кроется в силе воли человека и нежелании уделять внимание собственному здоровью. Поэтому Больничная касса запускает кампанию, которая должна показать важность движения через примеры для подражания, таким образом, надеясь повысить мотивацию людей к улучшению своего образа жизни.

Основная целевая группа кампании — мужчины в возрасте 30-65 лет, потому что мужчины наиболее уязвимы для сердечных заболеваний. Приглашаем всё население поддержать данную кампанию, мы также обратились к приверженцам здорового образа жизни и местным органам власти.

В качестве примеров кампании мы выбрали трёх человек, которые, несмотря на своё состояние или возраст, ежедневно уделяют здоровью больше времени, чем многие из нас.

Одним из примеров этой кампании является пловец Мац Топкин, родившийся без рук и с одной здоровой ногой. В прошлом году Матц выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы. Он тренируется шесть раз в неделю, чтобы достичь вершины и остаться там.

Другим примером кампании является Рейн Пярн, которому в этом году исполнится 79 лет. В 1980-х Рейн открыл для себя марафоны и чувство удовольствия после прохождения. Он уже принял участие в 500 марафонах, 100 из которых пришлись на прошлый год.

Третий пример — журналист и член правления Эстонской ассоциации слепых Якоб Росин, который родился слепым, но, несмотря на это, он живет полной жизнью. Он ходит на работу по будням, по выходным гуляет по нескольку часов и не пропускает возможности отправиться в захватывающее приключение.

Для данной кампании мы создали отдельную страницу www.liigu.ee. Здесь вы найдете советы о том, как сохранить здоровое сердце, а также ссылки, которые помогут вам найти подходящий парк или туристическую тропу (эстонские тропы здоровья и туристические тропы RMK). Программа приглашает людей ходить в парки и больше времени проводить на природе. Лозунг данной кампании ”Двигайся и смотри!” Более подробную информацию о кампании по наблюдению за природой можно найти здесь: https://lva.keskkonnainfo.ee/.

Месяц сердца берет своё начало из недели сердца, которая впервые прошла в 1993 году. Целью данного мероприятия является уделение внимания профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с целью предотвращения болезней и преждевременных смертей. В этом году 2 апреля стартовала конференция ”Человек с сердцем”, где лучшие врачи Эстонии рассказали о более серьезных и деликатных вопросах мужского здоровья.

Давайте двигаться всем своим сердцем!

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