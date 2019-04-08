"Он слепой, но он активнее тебя!" Больничная касса начинает кампанию движения

В Эстонии сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности. В 2017 году 8005 человек умерли от сердечных болезней, что составило более половины всех смертей. Ежегодно около 100 миллионов евро тратится на лечение болезней сердца. Эти цифры заставляют нас задуматься, особенно когда мы знаем, что профилактика сердечных заболеваний находится в наших собственных руках.

Сердечно-сосудистые заболевания обычно связаны с неправильным образом жизни. Например, одной из распространённых причин данного заболевания является малая физическая активность. Виной этому зачастую служит нехватка времени, но в действительности ключ кроется в силе воли человека и нежелании уделять внимание собственному здоровью. Поэтому Больничная касса запускает кампанию, которая должна показать важность движения через примеры для подражания, таким образом, надеясь повысить мотивацию людей к улучшению своего образа жизни.

Основная целевая группа кампании — мужчины в возрасте 30-65 лет, потому что мужчины наиболее уязвимы для сердечных заболеваний. Приглашаем всё население поддержать данную кампанию, мы также обратились к приверженцам здорового образа жизни и местным органам власти.

В качестве примеров кампании мы выбрали трёх человек, которые, несмотря на своё состояние или возраст, ежедневно уделяют здоровью больше времени, чем многие из нас.