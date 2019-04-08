"Он слепой, но он активнее тебя!" Больничная касса начинает кампанию движения

Одним из примеров этой кампании является пловец Мац Топкин, родившийся без рук и с одной здоровой ногой. В прошлом году Матц выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы. Он тренируется шесть раз в неделю, чтобы достичь вершины и остаться там.
Другим примером кампании является Рейн Пярн, которому в этом году исполнится 79 лет. В 1980-х Рейн открыл для себя марафоны и чувство удовольствия после прохождения. Он уже принял участие в 500 марафонах, 100 из которых пришлись на прошлый год.
Третий пример — журналист и член правления Эстонской ассоциации слепых Якоб Росин, который родился слепым, но, несмотря на это, он живет полной жизнью. Он ходит на работу по будням, по выходным гуляет по нескольку часов и не пропускает возможности отправиться в захватывающее приключение.
Для данной кампании мы создали отдельную страницу www.liigu.ee. Здесь вы найдете советы о том, как сохранить здоровое сердце, а также ссылки, которые помогут вам найти подходящий парк или туристическую тропу (эстонские тропы здоровья и туристические тропы RMK). Программа приглашает людей ходить в парки и больше времени проводить на природе. Лозунг данной кампании ”Двигайся и смотри!” Более подробную информацию о кампании по наблюдению за природой можно найти здесь: https://lva.keskkonnainfo.ee/.
Месяц сердца берет своё начало из недели сердца, которая впервые прошла в 1993 году. Целью данного мероприятия является уделение внимания профилактике сердечно-сосудистых заболеваний с целью предотвращения болезней и преждевременных смертей. В этом году 2 апреля стартовала конференция ”Человек с сердцем”, где лучшие врачи Эстонии рассказали о более серьезных и деликатных вопросах мужского здоровья.
Давайте двигаться всем своим сердцем!