Он не невоспитанный, у него СДВГ. Ребенок нападает на одноклассников, колотит по стенам: число таких детей растет из года в год

Мартину не нравится, когда в классе много детей. Его раздражают новые звуки, разговоры, изменения в среде. Когда он злится, то бьет дома по стенам. Ему нравятся ножи. Каждое утро семья проверяет, не засунул ли он в школьный ранец нож.

По словам бабушки, то, что Мартин доучился до 7 класса, — результат упорной работы и нелегкой борьбы всех членов семьи. Мальчику поставлен диагноз ”синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)” и назначена тяжелая степень недостатка здоровья.

Дневник Мартина полон замечаний. Бывали времена, когда замечания он получал каждый день. При этом учителя о диагнозе знали. Один из классных руководителей однажды заявил, что инвалидность ребенка его не интересует.

Мальчик живет вместе с мамой, бабушкой и дедушкой. Мать вечерами работает, а отец ушел, когда сыну не было и восьми. По словам бабушки, мальчик потихоньку начинает понимать, что отцу все равно.

Перед тем, как пойти в школу, Мартин посетил врача, который постановил, что в школе мальчик учиться способен, несмотря на то, что на месте более пяти минут он усидеть не мог. Диагноз ему поставили уже во втором классе. Тогда же появилась возможность перейти в малый класс, но семья посчитала, что в обычном ему будет лучше.

” Почему борьба за получение помощи должна быть такой тяжелой?

”Я не считаю, что ученик с небольшим отклонением должен учиться в спецшколе или отдельном классе. В конце-концов он все равно будет жить среди других”, — рассуждает бабушка Мартина.