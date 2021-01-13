"Он должен был обсудить это с коалиционными партнерами". Спикер Рийгикогу узнал о решении Ратаса от журналистов

В разговоре с Delfi Пыллуаас сказал, что голосования по законопроекту о проведении референдума сегодня на пленарном заседании не будет. Соответствующее предложение делает конституционная комиссия.

Юри Ратас сообщил о своей отставке посреди ночи. ”Естественно, он должен был предварительно обсудить ситуацию с коалиционными партнерами, известить их”, — считает спикер парламента.

К примеру, лидер входящей в коалицию Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме узнал об этом из сообщения. ”Я узнал только утром от журналистов”, — сообщил Пыллуаас.

Он отметил, что связанные с Porto Franco подозрения не были направлены в адрес Ратаса, поэтому спикер склонен считать, что шаг премьера мог быть поспешным. ”С другой стороны, как государственный муж он взял ответственность на себя. Ну это его решение”, — сказал Пыллуаас.

Мартин Хельме считает, что нынешний правящий союз мог бы продолжать работу в правительстве. ”Есть полная возможность”, — оценил такую перспективу председатель Рийгикогу. ”Особенно, если мы посмотрим на предвыборные программы. Самое большое совпадение именно у партий нынешней коалиции, различий мало”.

В коридорах Рийгикогу поговаривают, что центристы и реформисты сейчас прощупывают возможности для сотрудничества. ”На счет этого я ничего сказать не могу. Когда партии ведут между собой переговоры, они об этом других не информируют, — сказал Пыллуаас. — Однако как члены Isamaa, так и Центристской партии, с которыми я говорил, придерживаются позиции, что нынешняя коалиция могла бы продолжать работу”.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.