28.06.2019, 11:31

"Он что-то бормотал про себя. Я подумала: что случилось, ему приснился кошмар? Попыталась разбудить, но он не реагировал". Последние дни депутата Марта Нуття


Тийна Круус
Тийна Круус
EST 10
"Он что-то бормотал про себя. Я подумала: что случилось, ему приснился кошмар? Попыталась разбудить, но он не реагировал". Последние дни депутата Марта Нуття
Mart Nutt oli taasiseseisvusaja kõikides riigikogu koosseisudes.Foto: Andres Putting

Март Нутт, скончавшийся 2 июня в возрасте 57 лет, был единственным депутатом, участвовавшим в работе всех парламентских созывов с момента восстановления независимости, пишет Eesti Päevaleht.

Супруга Марта, Аэт Кукк (51), рассказала изданию о последних днях политика. Примечательно, что Аэт и Нуут знакомы с 1997 года, вместе прожили два десятка лет, но поженились совсем недавно.

31 мая Март и Аэт оправились на Сааремаа, в Кюбассааре, где проходило традиционное летнее мероприятие, организованное Ханнесом Хансо. Ночевали супруги на туристическом хуторе и до определенного момента все шло хорошо.

В воскресенье, 2 июня, Март проснулся раньше супруги. Он уже позавтракал на первом этаже и успел позвонить отцу. ”Он принес мне кофе в постель. На выходных он всегда приносил кофе в постель. В рабочие дни я не разрешала ему это делать, чтобы это не превратилось в обыденность и рутину”, — рассказывает женщина. Когда она собиралась спуститься вниз, муж неожиданно заявил, что устал, чувствует себя странно и хочет прилечь.

Читайте также:

Аэт спустилась, взяла финские газеты, но решила вернуться наверх за очками. ”Я посмотрела на Марта, он что-то бормотал про себя. Я подумала: что случилось, ему приснился кошмар? Попыталась его разбудить, но он не реагировал. Я попросила хозяйку дома вызвать скорую. Они приехали довольно быстро, за десять минут. Не знаю, могло бы быть все по-другому, если бы они приехали на пять минут раньше…На действия медиков я смотрела уже как во сне: почему они не делают укол, почему они ничего не делают? А они в свою очередь смотрели на меня. Такое понимаешь не сразу…”

Аэт говорит, что это утро было прекрасным. Все было на столько хорошо, на сколько могло быть. В момент ухода она была рядом с мужем, и это главное. 84-летнему отцу Марта женщина решила сообщить о случившемся лично, а не по телефону. По пути в Таллинн она очень переживала, что кто-то расскажет раньше, но этого, к счастью, не произошло.

Точной причины смерти Аэт пока не знает. Результаты экспертизы будут готовы в ближайшие дни. Известно только, что это связано с сердцем.

В последние годы Март серьезно следил за своим весом и здоровьем, много ходил пешком. Швее постоянно приходилось ушивать одежду, что ее даже немножко злило. Аэт говорит, что у мужа была легкая форма диабета, как и у его матери. Сахара семья дома не держала, как и пирогов и сладостей.

По анализу крови многие заболевания, в том числе сердца, определить нельзя. Аэт говорит, что депутаты, у которых напряженная работа и много командировок, раз в четыре года могли бы проходить доскональный медконтроль.

В среду Март Нутт должен был отправиться на выборах в Казахстан в качестве наблюдателя. Кто знает, что бы было, если б его сердце остановилось там….

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: