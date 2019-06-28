"Он что-то бормотал про себя. Я подумала: что случилось, ему приснился кошмар? Попыталась разбудить, но он не реагировал". Последние дни депутата Марта Нуття

Аэт говорит, что это утро было прекрасным. Все было на столько хорошо, на сколько могло быть. В момент ухода она была рядом с мужем, и это главное. 84-летнему отцу Марта женщина решила сообщить о случившемся лично, а не по телефону. По пути в Таллинн она очень переживала, что кто-то расскажет раньше, но этого, к счастью, не произошло.
Точной причины смерти Аэт пока не знает. Результаты экспертизы будут готовы в ближайшие дни. Известно только, что это связано с сердцем.
В последние годы Март серьезно следил за своим весом и здоровьем, много ходил пешком. Швее постоянно приходилось ушивать одежду, что ее даже немножко злило. Аэт говорит, что у мужа была легкая форма диабета, как и у его матери. Сахара семья дома не держала, как и пирогов и сладостей.
По анализу крови многие заболевания, в том числе сердца, определить нельзя. Аэт говорит, что депутаты, у которых напряженная работа и много командировок, раз в четыре года могли бы проходить доскональный медконтроль.
В среду Март Нутт должен был отправиться на выборах в Казахстан в качестве наблюдателя. Кто знает, что бы было, если б его сердце остановилось там….