"Он что-то бормотал про себя. Я подумала: что случилось, ему приснился кошмар? Попыталась разбудить, но он не реагировал". Последние дни депутата Марта Нуття

Супруга Марта, Аэт Кукк (51), рассказала изданию о последних днях политика. Примечательно, что Аэт и Нуут знакомы с 1997 года, вместе прожили два десятка лет, но поженились совсем недавно.



31 мая Март и Аэт оправились на Сааремаа, в Кюбассааре, где проходило традиционное летнее мероприятие, организованное Ханнесом Хансо. Ночевали супруги на туристическом хуторе и до определенного момента все шло хорошо.

В воскресенье, 2 июня, Март проснулся раньше супруги. Он уже позавтракал на первом этаже и успел позвонить отцу. ”Он принес мне кофе в постель. На выходных он всегда приносил кофе в постель. В рабочие дни я не разрешала ему это делать, чтобы это не превратилось в обыденность и рутину”, — рассказывает женщина. Когда она собиралась спуститься вниз, муж неожиданно заявил, что устал, чувствует себя странно и хочет прилечь.

Аэт спустилась, взяла финские газеты, но решила вернуться наверх за очками. ”Я посмотрела на Марта, он что-то бормотал про себя. Я подумала: что случилось, ему приснился кошмар? Попыталась его разбудить, но он не реагировал. Я попросила хозяйку дома вызвать скорую. Они приехали довольно быстро, за десять минут. Не знаю, могло бы быть все по-другому, если бы они приехали на пять минут раньше…На действия медиков я смотрела уже как во сне: почему они не делают укол, почему они ничего не делают? А они в свою очередь смотрели на меня. Такое понимаешь не сразу…”