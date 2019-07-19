19.07.2019, 10:10

Он 45 лет отвечал за логистику Певческого праздника. ”Такое скопление народа мы видели, возможно, последний раз”

 (11)
Яна Ранд. Maaleht
Яна Ранд. Maaleht
EST 7
Он 45 лет отвечал за логистику Певческого праздника. ”Такое скопление народа мы видели, возможно, последний раз”
Ilmar Saabas

Как выяснилось в начале июля, вместимость Певческого поля оказалась не беспредельна, однако давление застройщиков может еще больше сократить его возможности, подтверждает много лет отвечавший за организацию транспортного движения Валдур Талтс.

Часто сетуют, что численность эстонцев очень мала, но, во всяком случае, во время всеэстонского певческого праздника мы вдруг понимаем, что эстонцев всё-таки слишком много — для одного поля, одного стадиона и одного города.

Валдур Талтс с 1975 года занимался проблемами транспорта во время Певческих праздников, парковкой, организацией шествия, то есть имеет в этой сфере 45-летний опыт. Это многогранная работа, которая начинается за несколько месяцев до мероприятия.

Как вспоминает Талтс, в советское время организация Певческого праздника подчинялась Совету министров, а руководил ею заместитель главы правительства. В комиссию по организации входили ряд министров, и если, например, выяснялось, что не хватает вагонов для перевозки участников праздника, то министр транспорта давал приказ — и необходимые вагоны пригоняли сюда из России.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Люди приезжают в основном на автобусах и автомобилях, что обуславливает дополнительные проблемы. Строительство Рейди теэ обострило в этом году проблему парковки.

По мнению Талтса пространство для зрителей на таллиннском Певческом поле можно было бы расширить за счет торговых площадей и стоянок для обслуживающих их машин.

Хотя слова министра культуры Тыниса Лукаса ”Остановите Ласнамяэ” были подвергнуты критике, в них есть рациональное зерно. Если принадлежащая ”Эстонским выставкам” земля, где было организовано питание участников и находилась большая парковка, пойдет под строительство домов, то можно предположить, что следующий праздник пройдет в еще более стесненных условиях, а организаторы рискуют вызвать недовольство народа еще более ранним прекращением продажи билетов.

По словам Талтса, многие транспортные проблемы не видны простому зрителю, а они есть и вызывают много споров. Это и места для людей в инвалидных колясках, и парковка жителей, прилегающих в Певческому полю домов.

Меры безопасности тоже отвлекают много сил. Если раньше на установку бетонных ограждений, препятствующих наезду машин на толпу, тратили 10 000 евро, то в этом году — в несколько раз больше. Для этих целей использовались также машины спасателей, взвешивали возможность привлечь военных, но решили не пугать участников шествия.

Самым большим результатом своей работы Талтс считает то, что крупных несчастных случаев — наездов на людей и других ДТП — во время праздника не случилось.

Bianca Mikovitš
Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: