Он 45 лет отвечал за логистику Певческого праздника. ”Такое скопление народа мы видели, возможно, последний раз”

Часто сетуют, что численность эстонцев очень мала, но, во всяком случае, во время всеэстонского певческого праздника мы вдруг понимаем, что эстонцев всё-таки слишком много — для одного поля, одного стадиона и одного города.

Валдур Талтс с 1975 года занимался проблемами транспорта во время Певческих праздников, парковкой, организацией шествия, то есть имеет в этой сфере 45-летний опыт. Это многогранная работа, которая начинается за несколько месяцев до мероприятия.

Как вспоминает Талтс, в советское время организация Певческого праздника подчинялась Совету министров, а руководил ею заместитель главы правительства. В комиссию по организации входили ряд министров, и если, например, выяснялось, что не хватает вагонов для перевозки участников праздника, то министр транспорта давал приказ — и необходимые вагоны пригоняли сюда из России.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Люди приезжают в основном на автобусах и автомобилях, что обуславливает дополнительные проблемы. Строительство Рейди теэ обострило в этом году проблему парковки.

По мнению Талтса пространство для зрителей на таллиннском Певческом поле можно было бы расширить за счет торговых площадей и стоянок для обслуживающих их машин.