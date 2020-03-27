Omniva временно закрывает часть почтовых контор. Как получить свои посылки?
С пятницы, 27 марта, в связи с постановлением правительства о закрытии торговых центров Omniva вынуждена также закрыть часть почтовых контор, ориентировочно, до 1 мая.
С пятницы, 27 марта, в связи с постановлением правительства о закрытии торговых центров Omniva вынуждена также закрыть часть почтовых контор, ориентировочно, до 1 мая.
В четверг правительство сделало дополнение к ограничению передвижения в торговых центрах. Согласно дополнению, почтовые отделения в торговых центрах могут оставаться открытыми лишь в том случае, если посылки невозможно перенаправить в другое почтовое отделение в пределах города.
Открытыми также могут остаться почтовые конторы, которые находятся в торговых центрах, но имеют отдельный вход. Естественно, открытыми остаются все и находящиеся вне торговых центров отделения.
В Таллинне, где почтовых контор в торговых центрах больше всего, останутся открытыми также конторы в т.ц. Nõmme, Nurmenuku, Lasnamäe Centrum и Pallasti. Также будут открыты дополнительные пункты выдачи посылок на улицах Пирита и Палласти.
Останутся открытыми конторы вторговых центрах, имеющие отдельный вход: Aruküla, Eedeni, Jüri, Lasnamäe Centrum, Tartu Lõunakeskus, Nurmenuku, Põlva, Rakvere, Riia Maja, Suure-Jaani, Tabivere, Vastseliina, Viljandi.
В качестве исключения также останутся открытыми следующие почтовые отделения: Kambja, Elva, Lihula, Mustla, Sindi, Võhma, Kehra, Keila, Maardu, Paldiski, Jõhvi, Kohtla-Järve, Iidla, Tapa, Kunda, Kohila.
Все посылки, которые находятся в закрывающихся почтовых конторах, будут в течение выходных перенаправлены в другие почтовые отделения, сообщил Delfi представитель Omniva. Когда посылка прибудет в новое почтовое отделение, то клиент получит новое уведомление об этом. Первые уведомления могут начать поступать в понедельник.
В связи с этим продлевается время работы всех остальных почтовых контор, чтобы все клиенты успели получить свои посылки — Пн-Пт 9-20; Сб 10-17. Из-за увеличения нагрузки посылки теперь нельзя перенаправить в другое отделение, получить их можно только в месте, указанном на оповещении.
Срок хранения посылок в отделениях автоматически продлевается до конца чрезвычайного положения.
Отправления из стран со средним и высоким риском Covid-19 перед поступлением в почтовое отделение хранятся в аэропорту в закрытых мешках в течение 72 часов.
Omniva просит клиентов посещать почтовые отделения при возможности поодиночке и соблюдать дистанцию в 2 метра. Также ограничивается количество людей, одновременно находящихся в зале обслуживания, чтобы снизить риск заражения как для клиентов, так и для работников.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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