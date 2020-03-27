27.03.2020, 14:11

Omniva временно закрывает часть почтовых контор. Как получить свои посылки?


Андрей Данило
Редактор
EST 4
Omniva временно закрывает часть почтовых контор. Как получить свои посылки?
Eesti Post tegutseb Omniva kaubamärgi allFoto: Jaanus Lensment

С пятницы, 27 марта, в связи с постановлением правительства о закрытии торговых центров Omniva вынуждена также закрыть часть почтовых контор, ориентировочно, до 1 мая.

В четверг правительство сделало дополнение к ограничению передвижения в торговых центрах. Согласно дополнению, почтовые отделения в торговых центрах могут оставаться открытыми лишь в том случае, если посылки невозможно перенаправить в другое почтовое отделение в пределах города.

Открытыми также могут остаться почтовые конторы, которые находятся в торговых центрах, но имеют отдельный вход. Естественно, открытыми остаются все и находящиеся вне торговых центров отделения.

Таким образом начиная с 27 марта будут закрыты следующие почтовые конторы:

  1. Arsenali (Tallinn)
  2. Finesti (Tallinn)
  3. Järvakandi
  4. Järve keskuse (Tallinn)
  5. Kristiine keskuse (Tallinn)
  6. Kvartali keskuse (Tartu)
  7. Laagri
  8. Lasnamäe
  9. Luha (Võru)
  10. Mustamäe
  11. Mustika (Tallinn)
  12. Narva Tempo keskuse
  13. Pirita
  14. Pähklimäe (Narva)
  15. Raadi
  16. Rae (Tallinn)
  17. Sauga
  18. Tabasalu
  19. Viimsi


В Таллинне, где почтовых контор в торговых центрах больше всего, останутся открытыми также конторы в т.ц. Nõmme, Nurmenuku, Lasnamäe Centrum и Pallasti. Также будут открыты дополнительные пункты выдачи посылок на улицах Пирита и Палласти.

Останутся открытыми конторы вторговых центрах, имеющие отдельный вход: Aruküla, Eedeni, Jüri, Lasnamäe Centrum, Tartu Lõunakeskus, Nurmenuku, Põlva, Rakvere, Riia Maja, Suure-Jaani, Tabivere, Vastseliina, Viljandi.

В качестве исключения также останутся открытыми следующие почтовые отделения: Kambja, Elva, Lihula, Mustla, Sindi, Võhma, Kehra, Keila, Maardu, Paldiski, Jõhvi, Kohtla-Järve, Iidla, Tapa, Kunda, Kohila.

Что делать, если в закрытом отделении осталась ваша посылка?


Все посылки, которые находятся в закрывающихся почтовых конторах, будут в течение выходных перенаправлены в другие почтовые отделения, сообщил Delfi представитель Omniva. Когда посылка прибудет в новое почтовое отделение, то клиент получит новое уведомление об этом. Первые уведомления могут начать поступать в понедельник.

В связи с этим продлевается время работы всех остальных почтовых контор, чтобы все клиенты успели получить свои посылки — Пн-Пт 9-20; Сб 10-17. Из-за увеличения нагрузки посылки теперь нельзя перенаправить в другое отделение, получить их можно только в месте, указанном на оповещении.

Срок хранения посылок в отделениях автоматически продлевается до конца чрезвычайного положения.

Отправления из стран со средним и высоким риском Covid-19 перед поступлением в почтовое отделение хранятся в аэропорту в закрытых мешках в течение 72 часов.

Omniva просит клиентов посещать почтовые отделения при возможности поодиночке и соблюдать дистанцию в 2 метра. Также ограничивается количество людей, одновременно находящихся в зале обслуживания, чтобы снизить риск заражения как для клиентов, так и для работников.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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