Omniva временно закрывает часть почтовых контор. Как получить свои посылки?

В четверг правительство сделало дополнение к ограничению передвижения в торговых центрах. Согласно дополнению, почтовые отделения в торговых центрах могут оставаться открытыми лишь в том случае, если посылки невозможно перенаправить в другое почтовое отделение в пределах города.

Открытыми также могут остаться почтовые конторы, которые находятся в торговых центрах, но имеют отдельный вход. Естественно, открытыми остаются все и находящиеся вне торговых центров отделения.

Таким образом начиная с 27 марта будут закрыты следующие почтовые конторы:

Arsenali (Tallinn) Finesti (Tallinn) Järvakandi Järve keskuse (Tallinn) Kristiine keskuse (Tallinn) Kvartali keskuse (Tartu) Laagri Lasnamäe Luha (Võru) Mustamäe Mustika (Tallinn) Narva Tempo keskuse Pirita Pähklimäe (Narva) Raadi Rae (Tallinn) Sauga Tabasalu Viimsi



В Таллинне, где почтовых контор в торговых центрах больше всего, останутся открытыми также конторы в т.ц. Nõmme, Nurmenuku, Lasnamäe Centrum и Pallasti. Также будут открыты дополнительные пункты выдачи посылок на улицах Пирита и Палласти.

Останутся открытыми конторы вторговых центрах, имеющие отдельный вход: Aruküla, Eedeni, Jüri, Lasnamäe Centrum, Tartu Lõunakeskus, Nurmenuku, Põlva, Rakvere, Riia Maja, Suure-Jaani, Tabivere, Vastseliina, Viljandi.

В качестве исключения также останутся открытыми следующие почтовые отделения: Kambja, Elva, Lihula, Mustla, Sindi, Võhma, Kehra, Keila, Maardu, Paldiski, Jõhvi, Kohtla-Järve, Iidla, Tapa, Kunda, Kohila.

Что делать, если в закрытом отделении осталась ваша посылка?