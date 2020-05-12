12.05.2020, 10:01

Omniva не знает, почему почта США держит Эстонию в "черном списке": доставка товаров успешно идет через Украину

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Андрей Данило
Редактор
EST 12
Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Tiit Blaat

Почтовая служба США USPS перестала отправлять посылки в Эстонию из-за ситуацией с коронавирусом. Как указано на сайте USPS, в Эстонию не доставляются посылки из-за недоступности транспортировки. Omniva сообщила Delfi, что сейчас движение посылок восстановлено через Украину.

Всего сейчас в списке 111 стран, в которые почта США временно не отправляет посылки. Интересно, что среди них Эстония — единственная государств-членов ЕС, и лишь одна из двух европейских стран наряду с Молдавией.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв подтвердил Delfi, что одно время доставка посылок из США в Эстонию действительно была затруднена из-за отсутствия авиасообщения, но цепочка поставок теперь восстановлена через другие страны.

"Доставка товаров сейчас успешно идет через Украину. Однако из-за более редкого авиасообщения и ограничений по безопасности международные доставки могут идти дольше по времени, чем обычно", — объяснил Кайв.

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Между тем на сайте USPS указано, что список стран, куда временно не отправляются посылки, был обновлен последний раз 7 мая — и Эстония до сих пор находится в списке, если верить сайту.

По словам Кайва, Omniva пока еще не знает, почему Эстония до сих пор находится в списке. "Мы не получали ни одного официального уведомления об этом", — говорит он. Omniva послала официальный запрос в USPS, чтобы прояснить причины и найти решение вопросу.

Он подчеркивает, что письма и посылки все же движутся между двумя странами, но объемы намного меньше, чем в докризисное время, а сроки доставок — длиннее.

Но можно ли смело сказать, что движение посылок между США и Эстонией восстановлено? "Насчет ограничений USPS мы еще не получили новой информации, поэтому сейчас, возможно, не совсем корректно сказать, что восстановлено. Это можно будет утверждать, когда USPS пришлет нам подтверждение", — объяснил Кайв.

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