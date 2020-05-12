Omniva не знает, почему почта США держит Эстонию в "черном списке": доставка товаров успешно идет через Украину

Всего сейчас в списке 111 стран, в которые почта США временно не отправляет посылки. Интересно, что среди них Эстония — единственная государств-членов ЕС, и лишь одна из двух европейских стран наряду с Молдавией.

Пресс-секретарь Omniva Маттиас Кайв подтвердил Delfi, что одно время доставка посылок из США в Эстонию действительно была затруднена из-за отсутствия авиасообщения, но цепочка поставок теперь восстановлена через другие страны.

"Доставка товаров сейчас успешно идет через Украину. Однако из-за более редкого авиасообщения и ограничений по безопасности международные доставки могут идти дольше по времени, чем обычно", — объяснил Кайв.

Между тем на сайте USPS указано, что список стран, куда временно не отправляются посылки, был обновлен последний раз 7 мая — и Эстония до сих пор находится в списке, если верить сайту.

По словам Кайва, Omniva пока еще не знает, почему Эстония до сих пор находится в списке. "Мы не получали ни одного официального уведомления об этом", — говорит он. Omniva послала официальный запрос в USPS, чтобы прояснить причины и найти решение вопросу.

Он подчеркивает, что письма и посылки все же движутся между двумя странами, но объемы намного меньше, чем в докризисное время, а сроки доставок — длиннее.

Но можно ли смело сказать, что движение посылок между США и Эстонией восстановлено? "Насчет ограничений USPS мы еще не получили новой информации, поэтому сейчас, возможно, не совсем корректно сказать, что восстановлено. Это можно будет утверждать, когда USPS пришлет нам подтверждение", — объяснил Кайв.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!