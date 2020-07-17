Олимпиада-80. "Как видят Мишку — у всех улыбка на лице". Где в Таллинне можно купить олимпийские сувениры?

19 июля 1980 года открылись Олимпийские игры в Москве. Часть соревнований — парусная регата — проходила в Таллинне. RusDelfi начинает публикацию серии статей, посвященных 40-летию главного события в спортивной истории эстонской столицы.
В Таллинне есть место, где можно купить подлинную сувенирную продукцию Олимпиады-80. Более того, довольно значительная часть этой продукции была произведена в Эстонии и, соответственно, распространялась по всему тогдашнему Советскому Союзу. Так что корреспондент RusDelfi накануне круглой даты никак не мог протий мимо дверей магазина Antiik Kaleidoskoop.
Магазинчик расположен на втором этаже Балтийского рынка. Хозяйка "Калейдоскопа" скромно прячется от камеры и даже отказывается от упоминания в статье, поскольку главные герои здесь — олимпийский Мишка и тюлень Вигри. И тех и других — не счесть.
"Покупают волнами, — отвечает она на вопрос, как расходится товар 40-летней давности. — В основном, почему-то, японцы. Они как видят Мишку или Чебурашку — у них улыбка на лице сразу. Но местные, конечно, тоже покупают. Коллекционеры, например".
В основном пользуются спросом значки, открытки, всевозможные статуэтки и плакаты.
Местный символ Олимпиады — тюлень Вигри — чуть в меньшем почете, чем его московский коллега. Это и понятно. Может быть поэтому Вигри на значке стоимостью в 2 евро немного грустит.
Из современой продукции, посвященной юбилею Олимпийских игр, в лавке можно найти плакаты, выполненные точь-в-точь как подлинные, и кружки с изображением Мишки и цифры "40". В свои 40 олимпийский символ всё ещё юн и свеж.
А это — самые настоящие открытки 40-летней давности. Стоят по два евро. С веселым Мишкой и чуть менее веселым Вигри. Есть даже конверты того времени, в которые можно эти открытки положить.
"Вообще, есть несколько видов Мишек — пластмассовые, фарфоровые, резиновые и полимерные. Вот полимерные игрушки как раз делали в Эстонии" — рассказывает хозяйка.
Но этим многообразие "медвежьих" материалов не исчерпывается. В "Калейдоскопе" можно приобрести даже чугунного Мишку с плоской спиной — чтобы удобнее было вешать на стену. Говорят, такие служили украшением в советских квартирах и заменяли собой популярные гравюры.
А с помощью этого полотенца можно легко выучить все олимпийские классы яхт 40-летней давности. А заодно полюбоваться на Старого Томаса.
Еще одна местная продукция — стеклянные стаканы. Кажется, на них Вигри чуть веселее, чем на значке.
Мечта любой советской домохозяйки - полиэтиленовый пакет. В эпоху дефицита изображения с них стирались (поскольку сами пакеты тоже проходили стирку не один раз). В случае, если пакет рвался, его заклеивали или запаивали с помощью утюга. Сейчас всё это кажется чем-то из области фантастики.
А вот это не только путеводитель по олимпийским столицам (помимо Москвы и Таллинна - это Ленинград, Минск и Киев), но и меню "Интуриста".
Но самым необычным товаром в магазине оказалась каска, которую использовали при строительстве Олимпийских объектов в Таллинне 40 лет назад. Она поцарапана и явно пережила не одну стройку, но именно этот белый кусок твердого пластика несет на себе настоящий отпечаток времени и напоминает и лучше любых сувениров напоминает о юбилее Олимпийских игр.
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