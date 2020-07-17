Олимпиада-80. "Как видят Мишку — у всех улыбка на лице". Где в Таллинне можно купить олимпийские сувениры?

В Таллинне есть место, где можно купить подлинную сувенирную продукцию Олимпиады-80. Более того, довольно значительная часть этой продукции была произведена в Эстонии и, соответственно, распространялась по всему тогдашнему Советскому Союзу. Так что корреспондент RusDelfi накануне круглой даты никак не мог протий мимо дверей магазина Antiik Kaleidoskoop.

Магазинчик расположен на втором этаже Балтийского рынка. Хозяйка "Калейдоскопа" скромно прячется от камеры и даже отказывается от упоминания в статье, поскольку главные герои здесь — олимпийский Мишка и тюлень Вигри. И тех и других — не счесть.

"Покупают волнами, — отвечает она на вопрос, как расходится товар 40-летней давности. — В основном, почему-то, японцы. Они как видят Мишку или Чебурашку — у них улыбка на лице сразу. Но местные, конечно, тоже покупают. Коллекционеры, например".

RusDelfi

В основном пользуются спросом значки, открытки, всевозможные статуэтки и плакаты.

RusDelfi

Местный символ Олимпиады — тюлень Вигри — чуть в меньшем почете, чем его московский коллега. Это и понятно. Может быть поэтому Вигри на значке стоимостью в 2 евро немного грустит.

RusDelfi

Из современой продукции, посвященной юбилею Олимпийских игр, в лавке можно найти плакаты, выполненные точь-в-точь как подлинные, и кружки с изображением Мишки и цифры "40". В свои 40 олимпийский символ всё ещё юн и свеж.

RusDelfi

А это — самые настоящие открытки 40-летней давности. Стоят по два евро. С веселым Мишкой и чуть менее веселым Вигри. Есть даже конверты того времени, в которые можно эти открытки положить.

RusDelfi

"Вообще, есть несколько видов Мишек — пластмассовые, фарфоровые, резиновые и полимерные. Вот полимерные игрушки как раз делали в Эстонии" — рассказывает хозяйка.

RusDelfi

Но этим многообразие "медвежьих" материалов не исчерпывается. В "Калейдоскопе" можно приобрести даже чугунного Мишку с плоской спиной — чтобы удобнее было вешать на стену. Говорят, такие служили украшением в советских квартирах и заменяли собой популярные гравюры.

RusDelfi

А с помощью этого полотенца можно легко выучить все олимпийские классы яхт 40-летней давности. А заодно полюбоваться на Старого Томаса.