Окружной суд в последний момент остановил конкурс разрешений на частоты 5G

По словам исполнительного директора коммуникационного предприятия Levikom Eesti Пеэпа Пылдсамма, суть 5G состоит в предложении таких услуг, которым необходимы реакция в реальном времени и надежность связи — это, например, интернет, промышленные роботы, беспилотные автомобили и телемедицина.

В суде конкурсные условия оспорило предприятие Levikom Eesti.

”Выдача пяти или более разрешений согласуется со стандартом 5G не ограничивает ни одного оператора мобильной связи предлагать быстрый интернет, но не это является главной задачей технологии 5G. Цель конкурса частот 5G должна заключаться прежде всего в том, чтобы услуги 5G стали бы доступны в Эстонии как можно быстрее”, — сказал Пылдсамм.

По словам Пылдсамма, Министерство экономики и коммуникаций должно было выдать минимум четыре разрешения и оставить один канал для регионального использования промышленным потребителям, медицинским учреждениям и региональным операторам. ”В интересах конкуренции должно всячески приветствоваться, чтобы все желающие могли бы развивать услуги 5G и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии. Непонятно, почему Министерство экономики и коммуникаций ошибочно утверждает, что выдача

трех разрешений является единственным возможным решением”, — добавил Пылдсамм.

Плюс к этому, как подтверждает Levikom, были серьезно нарушены исходящие из закона процедурные требования для изменения плана радиочастот.

”Levikom использует заявленный в конкурсе частотный диапазон 3400-3800 MHz уже с 2007 года и желает и далее его использовать для оказания новых услуг 5G”, — добавил Пылдсамм.