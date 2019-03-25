25.03.2019, 08:00

Окружной суд в последний момент остановил конкурс разрешений на частоты 5G


rus.delfi.ee
EST
Mihhail Stalnuhhin kohtus
Foto: Ilmar Saabas

Таллиннский окружной суд приостановил открытый конкурс по выдаче разрешений на использование частот 5G, который с момента объявления подвергся критике. Основная претензия к государству заключается в подавлении конкуренции и распределении диапазона частот среди операторов мобильной связи. Срок подачи заявок для участия в конкурсе истекал сегодня.

По словам исполнительного директора коммуникационного предприятия Levikom Eesti Пеэпа Пылдсамма, суть 5G состоит в предложении таких услуг, которым необходимы реакция в реальном времени и надежность связи — это, например, интернет, промышленные роботы, беспилотные автомобили и телемедицина.

В суде конкурсные условия оспорило предприятие Levikom Eesti.

”Выдача пяти или более разрешений согласуется со стандартом 5G не ограничивает ни одного оператора мобильной связи предлагать быстрый интернет, но не это является главной задачей технологии 5G. Цель конкурса частот 5G должна заключаться прежде всего в том, чтобы услуги 5G стали бы доступны в Эстонии как можно быстрее”, — сказал Пылдсамм.

По словам Пылдсамма, Министерство экономики и коммуникаций должно было выдать минимум четыре разрешения и оставить один канал для регионального использования промышленным потребителям, медицинским учреждениям и региональным операторам. ”В интересах конкуренции должно всячески приветствоваться, чтобы все желающие могли бы развивать услуги 5G и внести свой вклад в развитие экономики Эстонии. Непонятно, почему Министерство экономики и коммуникаций ошибочно утверждает, что выдача
трех разрешений является единственным возможным решением”, — добавил Пылдсамм.

Плюс к этому, как подтверждает Levikom, были серьезно нарушены исходящие из закона процедурные требования для изменения плана радиочастот.

”Levikom использует заявленный в конкурсе частотный диапазон 3400-3800 MHz уже с 2007 года и желает и далее его использовать для оказания новых услуг 5G”, — добавил Пылдсамм.

Levikom начиная с 2016 года инвестировал около 2 млн евро в 5G/IoT-услуги и, по словам Пылдсамма, непонятно, почему государство пытается ограничить конкуренцию в том секторе, который критически важен для государственной экономики, здравоохранения и других сфер деятельности.

Таллинский окружной суд в пятницу после обеда частично удовлетворил ходатайство Levikom Eesti о правовой защите, благодаря чему наложен запрет на проведение конкурса по выдаче разрешений на использование частот в диапазоне 3410-3800 MHz на 30 дней до 21 апреля. Суд принял на рассмотрение апелляцию Levikom и обязал Министерство экономики и коммуникаций и Департамент защиты прав потребителя и технадзора ответить на апелляцию не позднее 27 марта 2019 года.

Читайте также: