Окружной суд: пункт обмена шприцев может работать в жилом доме на улице Ситси в Таллинне

В ноябре окружной суд вынес новое постановление, отклонив ходатайство квартирного товарищества и удовлетворив жалобу предприятия Kindralite Kinnisvara OÜ — это означает, что фирма-владелец недвижимости имеет право сдавать в аренду свои расположенные в жилом доме помещения в том числе для такой деятельности, как обмен шприцев.

"Постановлением от 9 ноября Таллиннский окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда от 4 декабря 2019 года, которым суд частично удовлетворил ходатайство квартирного товарищества по адресу Ситси, 28. Окружной суд вынес новое решение в аннулированной части, которым заявление квартирного товарищества было полностью отклонено", — прокомментировала корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Также, согласно позиции окружного суда, все расходы на судебное производство должно будет оплатить квартирное товарищество.

В законную силу постановление не вступило, квартирное товарищество уже обратилось с жалобой в Госсуд — по данным на 1 декабря, высший судебный орган не занял по ней позиции.

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