Окружной суд отменил решение о выплате 90 000 евро уволенному за сексуальные домогательства экс-директору библиотеки ТУ

Суд второй инстанции согласился с представленными в апелляции Тартуского университета аргументами и отменил решение уездного суда от 4 сентября 2019 года, по которому иск Халлика был удовлетворен.

Апелляционный суд принял новое решение, полностью отклонив жалобу бывшего директора библиотеки, уволенного за утрату доверия - отклонены были в том числе и всего его финансовые претензии.

Окружной суд, в отличие от уездного суда, установил, что Тартуский университет имел достаточные основания для расторжения с Халликом трудового договора из-за потери доверия.

На решение Тартуского окружного суда можно подать кассацию в течение 30 дней, а если это решение вступит в законную силу, то вузу в том числе не придется выплачивать Мартину Халлику компенсацию в размере 90 568 евро.