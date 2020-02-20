20.02.2020, 10:35

Окружной суд отменил решение о выплате 90 000 евро уволенному за сексуальные домогательства экс-директору библиотеки ТУ

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Окружной суд отменил решение о выплате 90 000 евро уволенному за сексуальные домогательства экс-директору библиотеки ТУ
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Таруский окружной суд в четверг, 20 февраля, полностью отклонил иск бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика по его трудовому спору против вуза, передает RusERR.

Суд второй инстанции согласился с представленными в апелляции Тартуского университета аргументами и отменил решение уездного суда от 4 сентября 2019 года, по которому иск Халлика был удовлетворен.

Апелляционный суд принял новое решение, полностью отклонив жалобу бывшего директора библиотеки, уволенного за утрату доверия - отклонены были в том числе и всего его финансовые претензии.

Окружной суд, в отличие от уездного суда, установил, что Тартуский университет имел достаточные основания для расторжения с Халликом трудового договора из-за потери доверия.

На решение Тартуского окружного суда можно подать кассацию в течение 30 дней, а если это решение вступит в законную силу, то вузу в том числе не придется выплачивать Мартину Халлику компенсацию в размере 90 568 евро.

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