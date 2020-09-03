Окружной суд оправдал экс-директора библиотеки ТУ, ранее признанного виновным в домогательстве

18 марта Тартуский уездный суд признал бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика (44) виновным в принуждении своей подчиненной к интимным отношениям и наказал его условным сроком в полтора года.

Согласно обвинению, Халлик дважды использовал свою власть для принуждения потерпевшей к сексу или иному действию сексуального характера. Прокурор потребовала для Халлика реального лишения свободы.

Адвокат Халлика Оливер Няэс же утверждал, что произошедшее не является изнасилованием, и обжаловал приговор в окружном суде.

Тартуский окружной суд рассмотрел дело на закрытом заседании и решил удовлетворить ходатайство защиты, оправдав Халлика. Суд посчитал, что отсутствуют доказательства того, что Халлик сознательно использовал в своих интересах свою власть, что совершить действия, в которых его обвиняют.