Окружной суд оправдал экс-директора библиотеки ТУ, ранее признанного виновным в домогательстве

18 марта Тартуский уездный суд признал бывшего директора библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика (44) виновным в принуждении своей подчиненной к интимным отношениям и наказал его условным сроком в полтора года.
Согласно обвинению, Халлик дважды использовал свою власть для принуждения потерпевшей к сексу или иному действию сексуального характера. Прокурор потребовала для Халлика реального лишения свободы.
Адвокат Халлика Оливер Няэс же утверждал, что произошедшее не является изнасилованием, и обжаловал приговор в окружном суде.
Тартуский окружной суд рассмотрел дело на закрытом заседании и решил удовлетворить ходатайство защиты, оправдав Халлика. Суд посчитал, что отсутствуют доказательства того, что Халлик сознательно использовал в своих интересах свою власть, что совершить действия, в которых его обвиняют.
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