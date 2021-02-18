Окрестности озера Харку преобразятся: появится променад и бассейн под открытым небом

По словам и.о. старейшины Хааберсти Олега Сильянова недавно дочернее предприятие Arco Vara фирма AS Kolde приобрела участок на берегу озера Харку, по адресу Палдиское шоссе 124b. Местные жители выразили свою обеспокоенность данной сделкой. ”Высказываются опасения, что прибрежный участок озера будет застроен, не будет доступа к пляжу и местам отдыха”, -сказал Сильянов и успокоил жителей, дома не будут построены прямо на берегу озера, также останутся как имеющиеся места для отдыха, так и озеленение. ”Наоборот, данная сделка даёт управе возможность совместно с предпринимателем найти решения для приведения в порядок пляжа и променада”, — продолжил Сильянов.

По словам Сильянова застройщик выразил желание построить вместо амортизированной пешеходной дорожки освещённый променад и в будущем передать его вместе с пляжем городу. ”На данный момент имеющаяся там пешеходная дорожка находится в довольно плачевном состоянии, она частично разрушена и нуждается в инвестициях. Застройщик планирует построить там променад с освещением, котором бы смогли пользоваться все жители”, — рассказал Сильянов и добавил, что на встрече также говорили об общем развитии прибрежной зоны.

По словам заместителя старейшины, жители также обеспокоены будущем имеющихся зелёных насаждений возле озера. ”Красивые плакучие ивы и в дальнейшем будут радовать глаз отдыхающих”, — подтвердил Сильянов. ”После того, как будет готова новая детальная планировка, сможем более детально рассказать какие работы и в каком объёме будут сделаны”, — сказал Сильянов и добавил, что управа тоже планирует в этом году инвестиции в развитие прибрежной зоны озера Харку. Будет построен бассейн под открытым небом и созданы места для гриля. ”Прибрежная зона озера Харку — одно из самых потенциальных мест Хааберсти, которое имеет все шансы стать одним из самых приятных мест для отдыха и проведения досуга как для местных жителей, так и для гостей района. В этом направлении ведутся активные работы”, — отметил Сильянов.

По словам застройщика, Arco Vara планирует построить целостный и разнообразный жилой комплекс, где будут как семейные, рядные так и многоквартирные дома. Также в планах построить на озере Харку открытый променад с игровыми площадками и местами для отдыха. Представитель Arco Vara Хиллар-Айвар Луйтсалу сказал, что действующая детальная планировка позволяет построить на участке жилой и коммерческий комплекс, с площадью, более чем 30 000 м2. В планы не входит внести в детальную панировку изменения в этом направлении. Новая детальная планировка уже в разработке и первый этап планируется завершить в конце 2023 года. ”Округа озера Харку имеет большой потенциал, хотим создать жилую среду высокого класса, используя все имеющиеся разнообразные возможности этого места. Совместно с усилиями местного самоуправления хотим сделать этот район ещё более привлекательным”, — сказал Луйтсалу.