Окончательные данные: за сутки в Эстонии выявлено 56 случаев заражения коронавирусом

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых заразившихся в Харьюмаа, где вирус был диагностирован у 29 человек (из них 22 в Таллинне). В Ида-Вирумаа — 16, в Тартумаа — 3, Вырумаа и Пярнумаа — по два, в Ляэнемаа и Сааремаа — по одному новому случаю. У двух инфицированных отсутствует информация о точном месте жительства (как правило, в этом случае речь идет об иностранцах).

За последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 000 жителей в Эстонии — 51,47.

В Харьюмаа из новых случаев пять — завозные из-за границы (ЕС, Украина, Ирак), в двух случаях заражение произошло в семейном кругу и двух случаях - на работе. В трех случаях источник заражения неизвестен, по остальным случаям обстоятельства выясняются.

Всего в зоне ответственности Северного регионального отделения Департамента здоровья выделяются шесть очагов, из которых самым крупным является очаг в больнице, где помимо 25 сотрудников заболели 14 пациентов и два работника кафе. Очаг в таллиннской школе: больны 29 учеников и 10 учителей. Три очага по по месту работы: в первом — 30 заболевших, во втором и третьем — по 7. Семейный очаг — 5 заболевших.

Под наблюдением сотрудников Северного регионального центра находятся 2200 человек (в том числе 370 больных).

В Ида-Вирумаа два новых случая связаны с заражением на рабочем месте, остальные случаи расследуются. Всего в регионе 11 активных очагов. Самым крупным является очаг, связанный с компанией знакомых людей — 30 человек. Два очага на рабочих местах в Силламяэ — 14 и 9 человек. Два очага в школах Кохтла-Ярве — 12 и 7 человек. Второй ида-вируский очаг среди знакомых (включая членов семьи) насчитывает 8 больных. Еще один очаг в Кохтла-Ярве связан с отмечанием дня рождения (5 случаев). Два очага зарегистрированы в Йыхви: школа (7) и центр по уходу (7 — пять клиентов и два работника). Очаг в школе Силламяэ охватывает 8 человек и очаг, связанный с увеселительным заведением насчитывает 9 больных из Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится свыше 900 человек (189 больных).