Окончательные данные: за сутки в Эстонии выявлено 56 случаев заражения коронавирусом(39)
По данным Департамента здоровья на текущий момент, за последние сутки коронавирус был диагностирован у 56 человек по результатам 2263 тестов.
По данным Департамента здоровья на текущий момент, за последние сутки коронавирус был диагностирован у 56 человек по результатам 2263 тестов.
По данным Регистра народонаселения, больше всего новых заразившихся в Харьюмаа, где вирус был диагностирован у 29 человек (из них 22 в Таллинне). В Ида-Вирумаа — 16, в Тартумаа — 3, Вырумаа и Пярнумаа — по два, в Ляэнемаа и Сааремаа — по одному новому случаю. У двух инфицированных отсутствует информация о точном месте жительства (как правило, в этом случае речь идет об иностранцах).
За последние 14 дней показатель заболеваемости на 100 000 жителей в Эстонии — 51,47.
В Харьюмаа из новых случаев пять — завозные из-за границы (ЕС, Украина, Ирак), в двух случаях заражение произошло в семейном кругу и двух случаях - на работе. В трех случаях источник заражения неизвестен, по остальным случаям обстоятельства выясняются.
Всего в зоне ответственности Северного регионального отделения Департамента здоровья выделяются шесть очагов, из которых самым крупным является очаг в больнице, где помимо 25 сотрудников заболели 14 пациентов и два работника кафе. Очаг в таллиннской школе: больны 29 учеников и 10 учителей. Три очага по по месту работы: в первом — 30 заболевших, во втором и третьем — по 7. Семейный очаг — 5 заболевших.
Под наблюдением сотрудников Северного регионального центра находятся 2200 человек (в том числе 370 больных).
В Ида-Вирумаа два новых случая связаны с заражением на рабочем месте, остальные случаи расследуются. Всего в регионе 11 активных очагов. Самым крупным является очаг, связанный с компанией знакомых людей — 30 человек. Два очага на рабочих местах в Силламяэ — 14 и 9 человек. Два очага в школах Кохтла-Ярве — 12 и 7 человек. Второй ида-вируский очаг среди знакомых (включая членов семьи) насчитывает 8 больных. Еще один очаг в Кохтла-Ярве связан с отмечанием дня рождения (5 случаев). Два очага зарегистрированы в Йыхви: школа (7) и центр по уходу (7 — пять клиентов и два работника). Очаг в школе Силламяэ охватывает 8 человек и очаг, связанный с увеселительным заведением насчитывает 9 больных из Кохтла-Ярве и Силламяэ.
Под наблюдением Восточного регионального отделения находится свыше 900 человек (189 больных).
В Вырумаа обстоятельства новых случаев выясняются. Под наблюдением Южного отделения находится свыше 200 человек (66 заболевших). В регионе один активный очаг по месту работы (24 случая).
Случай на Сааремаа является завозным (ЕС), в Ляэнемаа человек был инфицирован на работе. В Пярнумаа источник болезни уточняется.
Под наблюдением Западного регионального отделения находится почти 180 человек (34 больных). В регионе зафиксированы два очага: в результате одного мероприятия заразились 6 человек (Ляэнемаа) и семейный очаг охватил 6 человек (Сааремаа).
По состоянию на утро 7 октября, в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 39 человек, на управляемом дыхании три пациента.
За сутки новых смертей зарегистрировано не было, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек.
По состоянию на 7 октября выздоровели 2 813 человек. Их них случай заболевания 2 136 человек (75,9%) завершен, у 677 человек (24,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии были сделаны 226 000 первичных тестов, из них 3715 (1,64%) были положительными. Более подробную статистику по тестам можно найти здесь.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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