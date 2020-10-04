Окончательные данные на воскресенье: за сутки выявили 30 новых заболевших коронавирусом

Ранее сегодня утром Департамент здоровья сообщил о 26 случаях заражения, предупредив, что окончательные результаты будут готовы после обеда.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа, где коронавирус был диагностирован у 13 человек. В Харьюмаа добавилось 11 новых случаев, в Тартумаа - два новых случая. В Йыгевамаа, Вырумаа и Рапламаа добавилось по одному новому случаю заражения коронавирусом. В одном положительном на коронавирус случае место жительства в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,62.

По состоянию на утро 4 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 41 человек, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Домой за эти сутки никого не выписали, было открыто 7 новых историй болезни с COVID-19.

По предварительным данным, за прошедшие сутки не было смертей от коронавируса.

На сегодняшний день в больницах завершено 473 случая заболевания COVID-19 у 460 человек.

По состоянию на 4 октября выздоровело 2749 человек. Из них истории болезни 2090 человек (76%) завершены, у 659 человек (24%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

В Эстонии можно сдать тест на коронавирус путем взятия образца из носоглотки при наличии направления в 18 пунктах тестирования. Из них три пункта расположены в порту и аэропорту и предназначены для тестирования прибывающих в Эстонию.

Департамент здоровья подчеркивает: Ситуация усугубляется

Следующие недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса. Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска — очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, хорошей гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Важно правильно надевать, носить и снимать маску. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.