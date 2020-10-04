Окончательные данные на воскресенье: за сутки выявили 30 новых заболевших коронавирусом(138)
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1238 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 30 проб.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1238 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 30 проб.
Ранее сегодня утром Департамент здоровья сообщил о 26 случаях заражения, предупредив, что окончательные результаты будут готовы после обеда.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов получено в Ида-Вирумаа, где коронавирус был диагностирован у 13 человек. В Харьюмаа добавилось 11 новых случаев, в Тартумаа - два новых случая. В Йыгевамаа, Вырумаа и Рапламаа добавилось по одному новому случаю заражения коронавирусом. В одном положительном на коронавирус случае место жительства в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,62.
По состоянию на утро 4 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 41 человек, три пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Домой за эти сутки никого не выписали, было открыто 7 новых историй болезни с COVID-19.
По предварительным данным, за прошедшие сутки не было смертей от коронавируса.
На сегодняшний день в больницах завершено 473 случая заболевания COVID-19 у 460 человек.
По состоянию на 4 октября выздоровело 2749 человек. Из них истории болезни 2090 человек (76%) завершены, у 659 человек (24%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
В Эстонии можно сдать тест на коронавирус путем взятия образца из носоглотки при наличии направления в 18 пунктах тестирования. Из них три пункта расположены в порту и аэропорту и предназначены для тестирования прибывающих в Эстонию.
Департамент здоровья подчеркивает: Ситуация усугубляется
Следующие недели будут иметь решающее значение для остановки распространения коронавируса. Ношение маски в Эстонии не является обязательным, но маска — очень хорошая дополнительная мера для поддержания дистанции, хорошей гигиены рук и респираторной гигиены. Маску следует носить всем людям с какими-либо симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного тесного контакта. Маску следует носить всем, кто контактировал с больными коронавирусом, даже если симптомы отсутствуют. Важно правильно надевать, носить и снимать маску. После снятия маски руки необходимо продезинфицировать.
Важно использовать все средства, которые могут помочь сдержать дальнейшее распространение вируса. COVID-19 достигает жизненно важных служб и групп риска, таких как больницы и дома престарелых. Учитывая растущее распространение вируса в мире и Европе, необходимо отменить зарубежные поездки и проводить школьные каникулы в Эстонии. От поведения каждого зависит, сможем ли мы избежать более строгих ограничений и продолжить свою привычную жизнь.
Поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Как остановить распространение коронавируса?
Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
Необходимо соблюдать гигиену рук — другими словами, руки нужно часто мыть.
Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 149 060 раз, 73 человека сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.
Как убедиться, что вам звонит голосовой робот Департамента здоровья?
Один из способов убедиться в правильности звонка — посмотреть на номер звонящего абонента. Робот использует следующие номера:
+3726011104
+3726011041
+3726011365
+3726011143
+3726011355
Помимо первоначальных звонков с оповещениями, робот также совершает контрольные звонки, чтобы выяснить, не появились ли у человека, получившего неделю назад предупреждение, симптомы коронавируса. Если человек плохо себя чувствует, то ему рекомендуется немедленно обратиться к своему семейному врачу.
Робот был создан, чтобы помочь сотрудникам Департамента здоровья, поскольку в последнее время количество людей, находившихся в тесном контакте с заболевшими, увеличивалось в геометрической прогрессии. С заболевшими людьми по-прежнему общаются инспекторы Департамента здоровья.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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