Окончательно: убийца сотрудника Спасательного департамента проведет 15 лет за решеткой

Во вторник, 26 января, коллегия Госсуда по уголовным делам удовлетворила кассационную жалобу прокуратуры, требовавшей отменить решение Таллиннского окружного суда, который сократил назначенный Палу срок тюремного заключения с 15 до 13 лет.

Госсуд отменил это решение, утвердив постановление суда первой инстанции, по которому Яан Палу был наказан лишением свободы на 15 лет.

"Решением Государственного суда рассмотрение это дела окончательно завершено, и под этой историей можно подвести черту. Решение Госсуда подтвердило справедливость оценки прокуратурой тяжести совершенного обвиняемым деяния", — сказал в среду rus.err.ee окружной прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Райнер Амур.

В апреле 2020 года Пярнуский уездный суд по совокупности преступлений приговорил Палу к 15 годам лишения свободы, но 15 июня Таллиннский окружной суд уменьшил назначенный ему суммарный срок наказания до 13 лет лишения свободы.

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