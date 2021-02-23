23.02.2021, 12:09
Около туннеля Юлемисте столкнулись четыре автомобиля, движение нарушено
В 11:10 полиция получила сообщение, что четыре автомобиля столкнулись по дороге из Ласнамяэ в Мустамяэ около туннеля Юлемисте в Таллинне.
В 11:10 полиция получила сообщение, что четыре автомобиля столкнулись по дороге из Ласнамяэ в Мустамяэ около туннеля Юлемисте в Таллинне.
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