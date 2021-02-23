23.02.2021, 12:09

Около туннеля Юлемисте столкнулись четыре автомобиля, движение нарушено


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Roheline tuli suunab Ülemiste tunnelisse otse veevang
Roheline tuli suunab Ülemiste tunnelisse otse veevangFoto: Karli Saul

В 11:10 полиция получила сообщение, что четыре автомобиля столкнулись по дороге из Ласнамяэ в Мустамяэ около туннеля Юлемисте в Таллинне.

Полиция предупреждает, что движение нарушено в обоих направлениях.

Новость дополняется.

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