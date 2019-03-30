Около полусотни молодых людей сегодня проверят свою смекалку, а лучшие отправятся в Южную Корею

Сегодня Таллиннский Технический университет в 11.00 дает старт первой эстонской олимпиаде по геонаукам, в которой около 50 гимназистов за 6 часов испытают свои знания и смекалку. Лучшие в этом состязании по естествознанию выяснятся 4 апреля, после чего победители отправятся представлять Эстонию на международной олимпиаде в Южной Корее.
По словам председателя жюри олимпиады и директора Эстонской Геологической службы Альвара Соесоо, новая олимпиада через практические и творческие задания представляет Землю как целостную систему. ”Наша цель — поднять интерес учащихся к геонаукам, поскольку эта сфера предлагает сегодня молодежи огромные перспективы на будущее. Мы надеемся этим начинанием улучшить преподавание геонаук в школе и мотивировать учителей совершенствоваться. Разумеется, олимпиада является большим вдохновением для тех школьников, которые на сегодня уже проявили себя в геонауках и она придаст им энергии еще больше развиваться в этой сфере”, — сказал Соесоо.
Задания олимпиады затронут такие сферы знаний, как геологию, океанографию, метеорологию и науку об окружающей среде, а также внимание, прежде всего, будет обращаться на раскрытие сути исследований в сфере естествознания, решение проблем и умение сделать выводы. Задания потребуют от молодежи как творческого, так и аналитического мышления, а также смекалки в том, как применить свои познания в географии, физике, математике и химии.
Из лучших олимпийцев будет сформирована команда, которая отправится в августе на международную олимпиаду в Южную Корею. В прошлом году четыре ученика Таллиннской Реальной школы представляли Эстонию на международной олимпиаде по геонаукам, которая состоялась в Таиланде, и наша команда выступила успешно, завоевав одну серебряную и три бронзовых медали. Также 10 гимназистов, достигнувших на олимпиаде лучших результатов, примут в Технический университет — и в том числе и в Институт геологии — вне конкурса.
В жюри олимпиады входят 8 человек: Альвар Соесоо (профессор TalTech, Эстонская Геологическая служба), Сийм Вески (профессор TalTech), Олле Хинтс (профессор TalTech), Рутт Хинтс (руководитель программ TalTech), Сирье Кеэвалик (профессор-эмерит TalTech), Сигрид Хаде (старший специалист Эстонской Геологической службы), Арго Йыелехт (профессор-эмерит TalTech) и Пирет Кару (учитель географии Таллиннской Реальной школы).
Результаты олимпиады будут опубликованы на странице TalTech — www.taltech.ee/kooliopilasele/olumpiaadikool/ и с лучшими участниками свяжутся лично не позднее 4 апреля 2019 года.