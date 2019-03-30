Около полусотни молодых людей сегодня проверят свою смекалку, а лучшие отправятся в Южную Корею

По словам председателя жюри олимпиады и директора Эстонской Геологической службы Альвара Соесоо, новая олимпиада через практические и творческие задания представляет Землю как целостную систему. ”Наша цель — поднять интерес учащихся к геонаукам, поскольку эта сфера предлагает сегодня молодежи огромные перспективы на будущее. Мы надеемся этим начинанием улучшить преподавание геонаук в школе и мотивировать учителей совершенствоваться. Разумеется, олимпиада является большим вдохновением для тех школьников, которые на сегодня уже проявили себя в геонауках и она придаст им энергии еще больше развиваться в этой сфере”, — сказал Соесоо.

Задания олимпиады затронут такие сферы знаний, как геологию, океанографию, метеорологию и науку об окружающей среде, а также внимание, прежде всего, будет обращаться на раскрытие сути исследований в сфере естествознания, решение проблем и умение сделать выводы. Задания потребуют от молодежи как творческого, так и аналитического мышления, а также смекалки в том, как применить свои познания в географии, физике, математике и химии.