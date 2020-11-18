Õhtuleht: советница Майлис Репс получает 3500 евро. Это самая большая зарплата среди советников эстонских министров

"У Майлис есть один советник — Кетли Таттар", — сообщил канцлер министерства Март Лайдметс в прошлый четверг по телефону изданию Õhtuleht. Тогда канцлер не сказал ни слова о другом советнике — Кристи Аулик, которая "случайно" получает самую большую зарплату из советников эстонских министров — 3500 евро.

Как утверждается, часть своего рабочего времени советники посвящали занятию с детьми министра.

Журналисту не удалось по телефону или лицом к лицу поговорить с кем-то из советников, ему отвечали только по электронной почте и часть вопросов осталось без внимания.

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Вчера издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

Согласно наблюдениям журналистов издания за последний месяц, министр путает государственный и личный кошелек, используя министерского водителя в рабочее время для перевозки своих детей. В течение трех дней наблюдений ни одна поездка не была связана с должностными обязанностями министра.

Сегодня председатель комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк сообщила Delfi, что комиссия обязательно обсудит дело министра образования Майлис Репс о злоупотреблении министерскими машиной и водителем.