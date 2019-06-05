Õhtuleht решил закрыть свой русскоязычный портал

В среду, 5 июня, издательство Õhtuleht (AS Õhtuleht Kirjastus) объявило о закрытии своего русскоязычного интернет-портала rus.ohtuleht.ee, долгое время работавшего под брендом "Вечерка.ее". На медиа-рынке данный ресурс появился 31 августа 2015 года.
"Такие решения всегда трудные. Но, к сожалению, портал не сумел выполнить целей, которые были поставлены перед ним во время запуска", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов.
На вопрос, какие конкретно цели стояли перед "Вечеркой", Шмутов прямого ответа не дал.
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Меланья Трамп приехала в Лондон в странном платье
«Не ищи меня»: Мать убитой балерины об СМС от дочери
Навка и Тарасова разругались в прямом эфире «Ледникового периода»