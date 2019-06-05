Õhtuleht решил закрыть свой русскоязычный портал

"Такие решения всегда трудные. Но, к сожалению, портал не сумел выполнить целей, которые были поставлены перед ним во время запуска", - сказал корреспонденту портала rus.err.ee главный редактор Õhtuleht Мартин Шмутов.

На вопрос, какие конкретно цели стояли перед "Вечеркой", Шмутов прямого ответа не дал.