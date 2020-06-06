Охранником года стал Дмитрий Черных из маардуского патруля

В пятницу, 5 июня, Эстонский союз охранных предприятий выбрал лучшего охранника, техника и охранное решение года. Победителей определили члены ETEL, то есть крупнейшие охранные фирмы Эстонии, а также партнеры Союза из Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Министерства внутренних дел, Налогово-таможенного департамента, организации ”Соседский дозор”, Центрального союза работодателей и Квалификационного агентства.

В категории ”Охранник года — 2019” лучшим стал охранник из маардуского патруля G4S Дмитрий Черных, а в категории ”Признанное охранное решение” — предлагаемая G4S услуга датчика дыма и угарного газа Nublu.

”Прошлый год был для Дмитрия особенным. Отреагировав на два сигнала пожарной тревоги, поступившие в августе и октябре в Харьюмаа, он благодаря своим быстрым и профессиональным действиям спас жизнь двум мужчинам”, — сказал директор охранного дивизиона G4S Eesti Виллу Ыун. И тот, и другой готовили еду и оставили ее на горячей плите, а сами крепко заснули. Дмитрию удалось разбудить их, также он помог проветрить заполненные дымом помещения. Причем одного из этих мужчин Дмитрий и раньше спасал при схожих обстоятельствах.

”Коллеги ценят Дмитрия за его положительный настрой, отзывчивость и приветливость. Даже в самой напряженной ситуации он сохраняет спокойствие и благодаря этому принимает правильные решения”, — добавил Ыун.

G4S выдвинул услугу датчика дыма и угарного газа Nublu на титул ”Признанное охранное решение” потому, что она предназначена для всех жителей Эстонии. Nublu представляет ценность для каждого дома и каждой семьи Эстонии, примерно за полтора года существования услуги ее заказали уже 17 000 клиентов, и их число быстро растет с каждым месяцем.

”Главное преимущество Nublu в том, что он действительно спасает жизни. Охранники G4S выводили из помещений, заполненных как дымом, так и угарным газом, людей, помощь которым вызвал именно Nublu”, — подчеркнул Ыун. Большинство опасных ситуаций разрешаются благополучно только благодаря тому, что после поступления сигнала тревоги от датчика Nublu G4S звонит клиенту, который может самостоятельно быстро отреагировать и устранить опасность. Благодаря этому людям удавалось быстро обнаружить возгорание или распространение угарного газа и предотвратить крупный ущерб. ”С помощью Nublu люди научились правильно топить печь и не закрывать задвижку слишком рано”, — добавил Ыун.