Охранники будут патрулировать все мустамяэские парки

”С 1 июня этого года до конца августа патруль охранной фирмы USS Security Eesti AS будет в нашем популярном спортивном парке Вильде (Вильде теэ 69), — рассказывает старейшина района Лаури Лаатс, — теперь с той же охранной фирмой мы заключили договор на физическую охрану для вечернего надзора во всех парках Мустамяэ. Команда охранной фирмы будет в парках семь дней в неделю — включая государственные праздники — по вечерам 20–23, следить за соблюдением правил общественного порядка будут в парках Мянни, Пардитийги и Лепистику, а также в лесопарках Кадака и Сютисте.

В общем нет причины утверждать, что в парках Мустамяэ происходят частые инциденты или совершаются подозрительные дела, однако нарушения порядка бывают и у нас, это не новость. Моя цель заключается в том, чтобы люди Мустамяэ смогли чувствовать себя в безопасности везде и всегда.

Пока что сотрудничество управы района Мустамяэ с командой USS Security позволяет надеяться, что предстоящим летом общественный порядок в наших парках и безопасность всех проводящих там время людей будет в надежных руках.

Я призываю к активным действиям и самих мустамяэсцев! Если вы столкнетесь в парке с охранником и захотите обратить на что-то внимание или что-то рассказать, то обязательно сделайте это! Ведь мы стоим за общее дело — чтобы общественный порядок в нашем районе был защищен и мы все чувствовали себя здесь хорошо и безопасно”.