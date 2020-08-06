Охранник тартуского ночного клуба Shooters сдал положительный тест на коронавирус
Тартуский ночной клуб Shooters сообщил вчера в социальных сетях, что один их охранников заведения сдал положительный тест на коронавирус.
Тартуский ночной клуб Shooters сообщил вчера в социальных сетях, что один их охранников заведения сдал положительный тест на коронавирус.
”Мы только что узнали, что охранник фирмы Ares Security, у которой мы заказываем услуги по охране, получит положительный результат на тест на коронавирус. Охранник последний раз находился у нас на работе в субботу. Пока неясно, где произошло заражение, но известно, что в субботу он был в маске”, — написали представители бара на своей странице в Facebook.
Они сказали, что им необходимо продумать дальнейший алгоритм действий, поэтому клуб временно закрывается.
Это уже четвертый ночной клуб в Тарту, где у людей был обнаружен коронавирус.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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