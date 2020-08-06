Охранник тартуского ночного клуба Shooters сдал положительный тест на коронавирус

”Мы только что узнали, что охранник фирмы Ares Security, у которой мы заказываем услуги по охране, получит положительный результат на тест на коронавирус. Охранник последний раз находился у нас на работе в субботу. Пока неясно, где произошло заражение, но известно, что в субботу он был в маске”, — написали представители бара на своей странице в Facebook.

Они сказали, что им необходимо продумать дальнейший алгоритм действий, поэтому клуб временно закрывается.

Это уже четвертый ночной клуб в Тарту, где у людей был обнаружен коронавирус.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!