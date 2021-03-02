Охранная фирма: несколько человек из ста отказываются надеть маску. Их в торговый центр не пускают

По словам пресс-секретаря охранной фирмы G4S Реймо Рая, для них вчерашний день прошел спокойно. "Большинство людей соблюдают правила и носят маски. Спасибо им! Они помогают нам оставаться здоровыми". Но Рая добавил, что были и те, кто принципиально отказывается носить маску. "На примере одного торгового центра в Таллинне можно сказать, что из ста человек два-три отказываются надеть маску. Их в торговый центр не пускают".

Общаться с людьми и объяснять им действующие правила — ежедневная работа охранников, сказал представитель G4S. "Поэтому контроль за ношением масок не какой-то особенный. Правда в том, что сейчас работа в магазине намного интенсивней", — уточнил Рая.

Что делать с человеком, который не носит маску в торговом центре?

"Торговый центр имеет право устанавливать правила для обеспечения безопасности посетителей, включая обязанность носить маску, и ответственность за соблюдение этих правил лежит на сотрудниках службы безопасности. Если человек не соблюдает правила, то есть основание выпроводить его из торгового центра".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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