Охранная фирма G4S готова прямо сейчас взять на работу 120 человек

Руководитель коммуникационной службы G4S Реймо Рая уточнил, что 120 человек могли бы начать работу на полную ставку в самое ближайшее время, вдобавок фирма может предложить многим и кратковременное трудоустройство.

Говоря о зарплатах, Рая был немногословен, отметив, что хорошая зарплата, конечно, важна, но еще более важно, чтобы руководитель заботился, ценил и повышал уровень квалификации своих работников, а для самих работников всё большее значение имеет гибкость графика и возможность работать с частичной нагрузкой.

Но на некоторые рабочие места, например, техников охранных систем, у предприятия так просто найти работников не получится: дело в том, что госзаказа для обучения на эту специальность нет, ни в каких училищах на нее не учат, поэтому G4S приходится самостоятельно обучать будущих специалистов.