Охранная фирма G4S готова прямо сейчас взять на работу 120 человек

Эстонское охранное предприятие G4S готово прямо сейчас взять на полную ставку 120 человек, пишет портал Geenius.
Руководитель коммуникационной службы G4S Реймо Рая уточнил, что 120 человек могли бы начать работу на полную ставку в самое ближайшее время, вдобавок фирма может предложить многим и кратковременное трудоустройство.
Говоря о зарплатах, Рая был немногословен, отметив, что хорошая зарплата, конечно, важна, но еще более важно, чтобы руководитель заботился, ценил и повышал уровень квалификации своих работников, а для самих работников всё большее значение имеет гибкость графика и возможность работать с частичной нагрузкой.
Но на некоторые рабочие места, например, техников охранных систем, у предприятия так просто найти работников не получится: дело в том, что госзаказа для обучения на эту специальность нет, ни в каких училищах на нее не учат, поэтому G4S приходится самостоятельно обучать будущих специалистов.
Последствия отравления Алибасова: врач объяснил, как все будет
Анаконда в США «клонировала» сама себя
Главному теннисному русофобу предложили заткнуться
«Никого в беде не оставлял»: Друг о погибшем мастере спорта Чуеве