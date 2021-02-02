Огромный риск для общества: большая часть зараженных коронавирусом жителей Эстонии не считают себя больными

В ходе этапа мониторинга с 21 января по 1 февраля было протестировано 2468 человек, из которых у 42 оказался положительный результат теста на коронавирус. У более чем половины зараженных симптомы заболевания отсутствовали. По оценке ученых, заразными на данный момент является 1,7% взрослого населения, то есть около 17 700 человек. Иными словами: коронавирусом болеет каждый 59 взрослый житель страны (в начале января это был каждый 43 житель страны).

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Рут Калда, для сдерживания эпидемии важно прежде всего воздерживаться от близких контактов. По последним результатам, 52% показавших положительный анализ не имели симптомов. 70% людей, которые получили положительный результат и имели симптомы, считали себя здоровыми. ”Эти показатели доказывают, что ежедневно через нас проходит очень много людей, которые передают вирус другим, сами того не ведая”, — говорит профессор.

Также выяснилось, что в близком контакте с больным находился каждый 17 человек (в середине января каждый 12-й). При этом треть этих людей ничего не предпринимают и продолжают вести обычный образ жизни. По мнению ученых, это большой риск для общества, который может создать благоприятные условия для распространения вируса.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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