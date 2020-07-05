Огромный лосось погиб от мусора в Пярнумаа

Прохожие нашли на пляже Матси в уезде Пярнумаа огромного лосося, который, вероятно, погиб от выброшенного в море пластикового кольца, пишет Maaleht.
"Сначала мы заметили, что на пляже валялась огромная рыба — килограмм 10 точно", — сказала Бритта Панкер, нашедшая лосося.
Когда она с друзьями подошла поближе, то увидела на шее рыбы пластмассовую упаковку, которой скрепляют пивные банки. Скорее всего, это и есть причина смерти.
"Это конкретный пример того, как наши действия влияют на окружающую среду", — прокомментировал эту ситуацию морской биолог Тартуского университета Георг Мартин. Он добавил, что подобного раньше не видел, но часто замечал птиц, которые запутались в старых рыболовных сетях и погибли.
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